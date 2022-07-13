Nel ASA獲得來自Skovgaard Energy的鹼性電解槽系統採購訂單

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS獲得一筆鹼性電解槽系統採購訂單，採購者為位於丹麥西日德蘭(Western Jutland)萊姆維(Lemvig)的Skovgaard Energy Aps。該電解槽系統將用於綠色氨氣的生產。

該綠氨工廠將由Skovgaard Energy與其丹麥專案合作夥伴托普索(Topsoe)和維斯塔斯(Vestas)聯合建造，建成後將成為全球首個動態綠氨工廠，源自風能和太陽能的再生電力可直接連接到電解槽上。這是一座示範工廠，將測試氨反應器如何根據再生電力輸入而動態運行。這將是未來大規模電力多元化轉換(power-to-X)和綠氨工廠擴大規模之前需要瞭解的重要知識。丹麥合作夥伴已獲得丹麥能源科技開發和示範計畫(EEDP)對該專案的財務支援。

Nel Hydrogen Electrolyser資深招標經理Henning Langås表示：「該專案令我們非常振奮，這將是綠色轉型過程中的重要里程碑，因為它展示了如何直接利用再生資源將綠色氫氣製成綠色氨氣。Skovgaard Energy是令人興奮的客戶，我們期待與該公司和合作夥伴繼續保持富有成效的合作關係。」

Skovgaard Energy技術總監Pat A Han表示：「我們在這個專案中選擇了Nel的鹼性電解槽技術，因為我們不希望因採用不熟悉的電解槽技術而使專案遭受風險。Nel的鹼性電解槽是優質的成熟技術，也與該氨氣工廠的動態運行示範專案的目的相吻合。」本次採購合約的價值約為400萬歐元，該系統可望於2023年第三季交付。

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