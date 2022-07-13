Nel ASA获得来自Skovgaard Energy的碱性电解槽系统采购订单

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS获得一笔碱性电解槽系统采购订单，采购方为位于丹麦西日德兰(Western Jutland)莱姆维(Lemvig)的Skovgaard Energy Aps。该电解槽系统将用于绿色合成氨生产。

该绿氨工厂将由Skovgaard Energy与其丹麦项目合作伙伴托普索(Topsoe)和维斯塔斯(Vestas)联合建造，建成后将成为全球首个动态绿色合成氨厂，源自风能和太阳能的可再生电力可直接连接到电解槽上。这是一座示范工厂，将测试氨反应器如何根据可再生电力输入实现动态运行。这将是未来大规模电力多元化转换(power-to-X)和绿色合成氨工厂扩大规模之前需要了解的重要知识。丹麦合作伙伴已获得丹麦能源技术开发和示范计划(EEDP)对该项目的财政支持。

Nel Hydrogen Electrolyser高级投标经理Henning Langås表示：“该项目令我们非常振奋，这将是绿色转型之旅中的一个重要里程碑，因为它展示了如何直接利用可再生资源将绿色氢气制成绿色氨气。Skovgaard Energy是一家令人兴奋的客户，我们期待着与该公司和合作伙伴继续保持富有成效的合作关系。”

Skovgaard Energy技术总监Pat A Han表示：“我们在这个项目中选择了Nel的碱性电解槽技术，因为我们不希望因采用不熟悉的电解槽技术而使项目遭受风险。Nel的碱性电解槽是一项优质的成熟技术，也与该合成氨厂的动态运行示范项目的目的相吻合。”本次采购合同的价值约为400万欧元，该系统预计将于2023年第三季度交付。

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Nel是一家全球性的专业氢气公司，提供优化解决方案以生产、储存和配送由可再生能源制成的氢气。我们以领先的氢气技术服务于工业、能源、燃气企业。我们的历史可以追溯到1927年，我们在当时已经拥有了开发和不断改进氢气技术的辉煌历史。如今，我们的解决方案涵盖了整个价值链：从制氢技术到加氢站，使各行业向绿色氢气过渡，使燃料电池电动汽车实现与化石燃料汽车相同的快速加油和长距离行驶而不产生排放。

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