Nel ASA recebe pedido de compra de um sistema eletrolisador alcalino da Skovgaard Energy

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--A Nel Hydrogen Electrolyser AS, uma subsidiária da Nel ASA (Nel, OSE:NEL), recebeu um pedido de compra de um sistema eletrolisador alcalino da Skovgaard Energy Aps em Lemvig, na Jutlândia Ocidental, Dinamarca. O sistema eletrolisador será utilizado para produção de amônia ecológica.

A planta de amônia ecológica, a ser construída pela Skovgaard Energy e suas parcerias de projeto da Dinamarca, Topsoe e Vestas, será a primeira planta dinâmica de amônia ecológica do mundo, onde a eletricidade renovável eólica e solar será conectada diretamente ao eletrolisador. Esta é uma planta de demonstração que irá testar como um reator de amônia pode flutuar operações com base na entrada de energia renovável. Esta será uma aprendizagem importante antes do dimensionamento para futuras plantas de energia para X e de amônia ecológica em larga escala. A parceria dinamarquesa recebeu suporte financeiro para o projeto pelo Programa Dinamarquês de Desenvolvimento e Demonstração de Tecnologia Energética (EUDP).

"Estamos animados com este projeto, que será um marco importante na transição ecológica, pois mostra a produção de hidrogênio ecológico em amônia ecológica diretamente de fontes renováveis. A Skovgaard Energy é um cliente entusiasmado e esperamos continuar um relacionamento frutífero com a empresa e as parcerias", disse Henning Langås, Diretor Sênior de Licitação da Nel Hydrogen Electrolyser.

"Para este projeto, selecionamos a tecnologia de eletrolisador alcalino da Nel, pois não queremos arriscar o projeto com uma tecnologia de eletrolisador desconhecida. O eletrolisador alcalino da Nel é uma tecnologia comprovada de alta qualidade e também terá boa combinação com as intenções do projeto de demonstração de operação dinâmica da planta de amônia", disse Pat A Han, Diretor Técnico da Skovgaard Energy. O contrato tem um valor aproximado de 4 milhões de euros e o sistema deve ser entregue no terceiro trimestre de 2023.

Sobre a Nel ASA

A Nel é uma empresa global dedicada ao hidrogênio, que oferece soluções otimizadas para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio a partir de energia renovável. Atendemos as indústrias, empresas de energia e gás com um tecnologia líder em hidrogênio. Nossas raízes remontam a 1927 e, desde então, a Nel tem uma história orgulhosa de desenvolvimento e melhoria contínua das tecnologias de hidrogênio. Hoje, nossas soluções de hidrogênio abrangem toda a cadeia de valor: desde tecnologias de produção de hidrogênio até estações de abastecimento de hidrogênio, possibilitando que as indústrias façam a transição para o hidrogênio verde e fornecendo aos veículos elétricos de célula de combustível o mesmo abastecimento rápido e de longo alcance que os veículos movidos a combustíveis fósseis, mas sem as emissões.

