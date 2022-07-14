籠式網球遇到西洋棋：彪馬形象大使Momo González與Magnus Carlsen暢談在競技項目中保持專注的重要性

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--職業籠式網球(Padel)選手Jerónimo “Momo” González與世界西洋棋冠軍Magnus Carlsen參與彼此的競技項目以挑戰自我。在運動用品公司彪馬的採訪中，這兩位運動員在進行一對一籠式網球賽之前談論了在籠式網球和西洋棋中保持專注的重要性。

當談論在各自競技項目中保持專注的重要性時，Momo表示：「打好籠式網球的小秘訣就是保持冷靜，並避免出現讓你感到氣餒的失誤。」對於Magnus來說，西洋棋也是一樣：「當你犯了一個錯誤之後，就會出現第二個，第三個，然後就會冷靜下來。然而，到這個時候為時已晚。我會努力保持專注，從不會變得過於情緒化。」

對於Momo來說，西洋棋和籠式網球還存在其他一些相似之處：「籠式網球不僅僅是用力擊球，然後得分。最終，你始終都在尋找對手的弱點，這樣，下一個球對你來說就更容易接。」Magnus補充道：「其他相似之處在於，控制合理的區域並正確定位自己。然而，最重要的是，找到正確的出擊時間非常重要。」

彪馬的這兩位形象大使分享了對籠式網球社交屬性的看法。Momo表示：「我認為籠式網球是極具社交屬性的運動。四個朋友可以共度美好時光。並非所有的運動都有這種屬性。」Magnus也有著同樣的看法，他表示：「我之前玩過一點壁球和網球，但感覺籠式網球有點更偏向於社交。我今年才開始玩這項運動，屬於業餘選手，我的很多朋友覺得這項運動很有趣，很享受。」

Momo與Magnus都認為彪馬為他們提供了大量的幫助。Momo表示：「彪馬重回籠式網球運動實在太好了。公司生產的所有裝備都非常好，而且令我感到非常開心的是，公司相信我能夠與之一起成長。」Magnus對於這些產品以及最近加入的PUMA大家庭感到十分滿意，他表示：「我十分喜歡彪馬的服裝，我覺得彪馬的鞋子也非常不錯。當然還有這裡的人，這是一個傑出的團隊。」

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關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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