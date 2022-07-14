笼式网球遇到国际象棋：彪马形象大使Momo González与Magnus Carlsen畅谈在各自体育项目中保持专注的重要性

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--职业笼式网球选手Jerónimo “Momo” González与世界国际象棋冠军Magnus Carlsen通过参与彼此的体育项目来挑战自我。在体育用品公司彪马的采访中，这两位运动员在进行一对一笼式网球赛之前谈论了在网球和国际象棋中保持专注的重要性。

当谈论在各自体育项目中保持专注的重要性时，Momo表示：“ 打好笼式网球的一点小秘诀就是保持冷静，并避免出现让你感到气馁的失误。”对于Magnus来说，国际象棋也是一样：“ 当你犯了一个错误之后，就会出现第二个，第三个，然后就会冷静下来。然而，到这个时候为时已晚。我会努力保持专注，从不会变得过于情绪化。”

对于Momo来说，国际象棋和网球还存在其他一些相同之处：“ 笼式网球不仅仅是用力击球，然后得分。最终，你始终都在寻找对手的弱点，这样，下一个球对你来说就更容易接。”Magnus补充道：“ 其他相同之处在于，控制合理的区域并正确定位自己。然而，最重要的是，找到正确的出击时间非常重要。”

彪马的这两位形象大使分享了对笼式网球社交属性的看法。Momo表示：“ 我认为笼式网球是一种极具社交属性的体育项目。四个朋友可以借此共度美好时光。并非所有的体育项目都有这种属性。”Magnus也有着同样的看法，他表示：“ 我之前玩过一点壁球和网球，但感觉笼式网球有点更偏向于社交。我今年才开始玩这项运动，属于业余选手，我的很多朋友觉得这项运动很有趣，很享受。”

Momo与Magnus都认为彪马为其提供了大量的帮助。Momo表示：“ 彪马重回笼式网球运动是一件极好的事情。公司生产的所有装备都非常好，而且令我感到非常开心的是，公司相信我能够与之一道成长。”Magnus对于这些产品以及最近加入的PUMA大家庭感到十分满意，他表示：“ 我十分喜欢彪马的服装，我觉得彪马的鞋子也非常不错。当然还有这里的人，这是一个杰出的团队。”

如需观看Momo González和Magnus Carlsen完整采访视频，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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