Padel encontra Xadrez. Embaixador da PUMA Momo González e Magnus Carlsen falam sobre a importância de manter o foco em seu esporte

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--O jogador profissional de padel Jerónimo “Momo” González e o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen se desafiam entrando nos mundos um do outro. Em entrevista à empresa esportiva PUMA, os dois atletas falam sobre a importância de manter o foco no Padel e no Xadrez antes de entrar em um jogo individual de padel.

Sobre a importância de manter o foco em seu respectivo esporte, Momo afirma: " O segredinho para jogar bem é jogar com calma e evitar erros que o desanimam". Para Magnus é a mesma coisa no xadrez: " Quando você comete um erro, você comete outro, depois outro e depois se acalma. Mas então é tarde demais. Eu tento manter o foco e nunca me tornar muito emocional".

Para Momo, xadrez e padel têm algumas outras semelhanças: " Padel não é apenas bater uma bola com força e ganhar o ponto. No final, você está sempre procurando os pontos fracos do rival, que a próxima bola chegue um pouco mais confortável para você". E Magnus acrescenta: " Controlar as áreas certas e posicionar-se corretamente também são semelhanças. Mas, acima de tudo, é importante encontrar o momento certo para atacar".

Ambos os embaixadores da PUMA compartilham seus pontos de vista sobre o fator social do padel: " Acho que o padel é um esporte muito social. Quatro amigos podem se reunir para se divertir. Isso é algo que nem todos os esportes têm", afirmou Momo. E Magnus pensa isso também: " Já joguei squash e tênis antes, mas padel parece um pouco mais social. Comecei a jogar este ano como amador e muitos dos meus amigos também acharam divertido e agradável".

Momo e Magnus concordam com o grande apoio que a PUMA está fornecendo a eles. " O retorno da PUMA ao padel foi mais do que excelente. Todos os equipamentos deles são muito bons e estou muito feliz por terem confiado em mim para crescer com eles", comenta Momo. Magnus também está muito satisfeito com os produtos e com a família PUMA que ele se juntou recentemente: " Gosto das roupas deles e acho os sapatos incríveis. E, claro, as pessoas, é uma equipe muito boa".

Para assistir a entrevista completa com Momo González e Magnus Carlsen, clique em AQUI.

