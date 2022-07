Le padel et les échecs ont rendez-vous: Momo González, ambassadeur PUMA, et Magnus Carlsen discutent de l’importance de la concentration dans leurs sports respectifs

Professional Padel Player Jerónimo “Momo” González and World Chess Champion Magnus Carlsen challenge themselves by entering each other’s worlds. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Le joueur professionnel de padel Jerónimo – dit «Momo» – González et le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen se lancent un défi: entrer chacun dans le monde de l’autre. Dans le cadre d’une interview réalisée par la société d’articles de sport PUMA, les deux athlètes parlent de l’importance de rester concentré, comme au padel et aux échecs, avant de se lancer dans un match de padel en simple.

À propos de l’importance pour tout sportif de rester concentré sur son sport, Momo déclare: « Le secret pour bien jouer, c’est de rester calme et d’éviter les erreurs qui vont vous enfoncer». Pour Magnus, il en est de même aux échecs : « Si on fait une erreur, on va en faire une autre, puis une autre, et puis on se calme. Mais alors c’est trop tard. J’essaie de rester concentré et de ne jamais laisser l’émotion prendre le dessus.»

Pour Momo, les échecs et le padel ont d’autres points communs: « Au padel, il ne s’agit pas simplement de frapper fort sur la balle et de gagner le point. En fin de compte, ce que vous cherchez toujours, ce sont les points faibles de votre adversaire, pour que la prochaine balle soit un peu plus facile pour vous. Et Magnus d’ajouter: «Il y a encore deux autres points communs: maîtriser les bonnes zones et se positionner correctement. Mais surtout, il est important de trouver le bon moment pour frapper.»

Les deux ambassadeurs PUMA partagent leurs points de vue sur l’aspect social du padel: « Pour moi, le padel est un sport très social. Il permet à quatre amis de se retrouver pour passer un bon moment et s’amuser ensemble. Tous les sports n’offrent pas cette possibilité», dit Momo. Et Magnus pense de même: « J’ai déjà joué au squash et au tennis, mais le padel est plus social. J’ai commencé à jouer cette année en amateur et beaucoup de mes amis ont également trouvé ce sport amusant et agréable.»

Un autre point sur lequel Momo et Magnus sont également d’accord, c’est le grand soutien que PUMA leur apporte. « L’apport de PUMA au padel est plus qu’exceptionnel. Tous les équipements proposés par la marque sont excellents et je suis très heureux qu’ils me fassent confiance pour grandir avec eux», déclare Momo. Magnus est également très satisfait des produits et de la famille PUMA qu’il a récemment rejointe: « J’adore leurs vêtements et je trouve que leurs chaussures sont géniales. Et bien sûr, les gens de PUMA aussi! C’est une équipe formidable.»

Pour regarder l’intégralité de l’interview de Momo González et Magnus Carlsen, cliquer ICI.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. La Société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires performants. Depuis plus de 70 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 16 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

