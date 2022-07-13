Forescout完成對Cysiv的收購，以提供對真正威脅的自動化回應

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--自動化網路安全領域的全球領導者Forescout Technologies今天宣布，該公司已完成對網路安全創新公司Cysiv的收購。Cysiv主要依靠其雲端平臺來提高對真正威脅的偵測和回應能力。在完成本年度的第二宗收購後，Forescout能夠進一步透過自動化網路安全在數位領域加強威脅偵測和回應能力。

Forescout能夠緊密融合到網路結構中，已成為尋求可指導行動的威脅情報和自動化網路安全的客戶的單一可信任來源，可幫助客戶實現法規遵循和風險管理目標。Forescout Continuum平臺與Cysiv的雲端原生資料分析、威脅偵測和資料科學相結合，將進一步使網路安全營運團隊減少代價高昂的網路中斷，並能夠專注於應對影響其營運的真正威脅。

Forescout執行長Wael Mohamed表示：「網路安全公司應當對隨意添加代理程式或工具感到愧疚，因為客戶實際上並不想要過多的東西，他們反而想要精簡的系統，即減少代理程式、雜訊和管理應用程式。Forescout在幫助客戶實現這一目標方面具有獨特優勢，能夠對非代管和代管資產進行閉環式威脅保護。我們現在擁有無與倫比的無代理程式可見性和自動化網路安全，在與Cysiv的威脅分析和偵測能力結合後，可協助客戶更迅速地做出反應。」

Forescout Continuum平臺提供跨IT、物聯網、營運技術(OT)和醫療物聯網(IoMT)資產的獨特可見性，結合Cysiv的雲端原生行為和威脅分析，將使安全營運中心(SOC)團隊能夠解讀資料見解和威脅情報，然後利用Forescout Continuum進行閉環操作，完成網路安全回應的自動化。

Cysiv執行長Partha Panda表示：「Cysiv從成立之初便致力於揭開隱藏在SOC團隊每天面對的大量安全資料背後的真相。當我們第一次與合作夥伴及客戶Forescout合作時，我們看到了將Forescout的高精確資料與我們的威脅情報和人工智慧增強的威脅分析相結合的潛力。雙方正在合力打造一款業界獨一無二的閉環式威脅保護解決方案。」

「對潛在的網路攻擊向量依優先順序進行排序的能力，對於提高安全團隊的營運效率至關重要；對於通常被不同系統產生的大量警報所淹沒的資源也是如此。人工智慧的應用有助於提高整體效率，可透過自動識別誤報、自動解決小問題的工作流程，以及依優先順序進行排序的能力來減少整體警報量。」 *

*Gartner®，《新興技術：人工智慧在攻擊偵測方面的使用案例採用模式》，Mark Driver、Elizabeth Kim和Swati Rakheja ，2021年10月26日。GARTNER是Gartner, Inc.和/或其附屬機構在美國和國際上的註冊商標和服務標章，經許可在本文中使用。保留所有權利。

關於Forescout

Forescout Technologies, Inc.提供跨數位領域的網路安全自動化，使客戶的安全架構與他們的數位化現實持續保持一致，涵蓋所有資產類型：IT、物聯網、營運技術、醫療物聯網和雲端環境。Forescout Continuum平臺提供全面的資產可見性、持續法規遵循、網路分段，以及零信任(Zero Trust)的堅實基礎。20多年來，Forescout在提供大規模自動化網路安全方面一直深受《財星》百大組織和政府機構信賴。Forescout為客戶提供資料驅動的情報，支援在不中斷關鍵業務資產的前提下準確偵測風險並快速修復網路威脅。www.forescout.com

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