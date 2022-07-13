Forescout完成对Cysiv的收购，以提供对真正威胁的自动化响应

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--自动化网络安全领域的全球领导者Forescout Technologies今天宣布，该公司已完成对网络安全创新公司Cysiv的收购。Cysiv主要依托其云平台来提高对真正威胁的检测和响应能力。在完成本年度的第二宗收购后，Forescout能够进一步通过自动化网络安全在数字领域加强威胁检测和响应能力。

Forescout能够紧密融合到网络结构中，已成为寻求可指导行动的威胁情报和自动化网络安全的客户的单一可信源，可帮助客户实现合规和风险管理目标。Forescout Continuum平台与Cysiv的云原生数据分析、威胁检测和数据科学相结合，将进一步使网络安全运营团队减少代价高昂的网络中断，并能够专注于应对影响其运营的真正威胁。

Forescout首席执行官Wael Mohamed表示：“网络安全公司应当对随意添加代理或工具感到愧疚，因为客户实际上并不想要过多的东西，相反他们想要精简的系统，即减少代理、噪音和管理应用。Forescout在帮助客户实现这一目标方面具有独特优势，能够对非托管和托管资产进行闭环式威胁保护。我们现在拥有无与伦比的无代理可见性和自动化网络安全，在与Cysiv的威胁分析和检测能力结合后，可协助客户更迅速地做出反应。”

Forescout Continuum平台提供跨IT、物联网、运营技术(OT)和医疗物联网(IoMT)资产的独特可见性，结合Cysiv的云原生行为和威胁分析，将使安全运营中心(SOC)团队能够解读数据洞察和威胁情报，然后利用Forescout Continuum进行闭环操作，完成网络安全响应的自动化。

Cysiv首席执行官Partha Panda表示：“Cysiv从成立之初便致力于揭开隐藏在SOC团队每天面对的海量安全数据背后的真相。当我们第一次与合作伙伴及客户Forescout合作时，我们看到了将Forescout的高保真数据与我们的威胁情报和人工智能增强的威胁分析相结合的潜力。双方正在合力打造一款业界独一无二的闭环式威胁保护解决方案。”

“对潜在的网络攻击向量按优先级进行排序的能力，对于提高安全团队的运营效率至关重要；对于通常被不同系统产生的大量警报所淹没的资源也是如此。人工智能的应用有助于提高整体效率，可通过自动识别误报、自动解决小问题的工作流程，以及按优先级进行排序的能力来减少整体警报量。” *

*Gartner®，“新兴技术：人工智能在攻击检测方面的用例采用模式”， Mark Driver、Elizabeth Kim和Swati Rakheja ，2021年10月26日。GARTNER是Gartner, Inc.和/或其附属机构在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。

关于Forescout

Forescout Technologies, Inc.提供跨数字领域的网络安全自动化，使客户的安全框架与他们的数字化现实持续保持一致，涵盖所有资产类型——IT、物联网、运营技术、医疗物联网和云环境。Forescout Continuum平台提供全面的资产可见性、持续合规性、网络分段，以及零信任(Zero Trust)的坚实基础。20多年来，Forescout在提供大规模自动化网络安全方面一直深受《财富》100强组织和政府机构信赖。Forescout为客户提供数据驱动的情报，支持在不中断关键业务资产的前提下准确检测风险并快速修复网络威胁。www.forescout.com

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