Forescout conclui aquisição da Cysiv para oferecer resposta verdadeira a ameaças

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Forescout Technologies, líder global em cibersegurança automatizada, anunciou hoje que concluiu a aquisição da Cysiv, uma empresa inovadora de cibersegurança que usa sua plataforma de nuvem para melhorar a detecção de ameaças verdadeiras e resposta a elas. Com a conclusão de sua segunda aquisição neste ano, a Forescout expande sua capacidade de oferecer detecção de ameaças e resposta aprimoradas por meio de cibersegurança automatizada em todo o terreno digital.

Profundamente integrada ao tecido da rede, a Forescout se tornou a única fonte de verdade para clientes em busca de inteligência acionável contra ameaças e cibersegurança automatizada para apoiar seus objetivos de conformidade e gestão de riscos. A Forescout Continuum Platform, suplementada com análise de dados nativa de nuvem, detecção de ameaças e ciência de dados da Cysiv, possibilitará às equipes de operações de segurança cibernética reduzir ainda mais distrações de alto custo, para que seus membros possam se concentrar nas ameaças verdadeiras que afetam suas operações.

“As empresas de segurança são culpadas de acrescentar mais um agente, mais uma ferramenta, quando, na realidade, os clientes não querem mais – querem menos. Menos agentes, menos ruído, menos aplicativos para gerenciar”, disse Wael Mohamed, CEO da Forescout. “A Forescout está na posição única de ajudar os clientes a conquistar isso com proteção contra ameaças a circuito fechado para ativos não gerenciados e gerenciados. Agora, combinamos nossa visibilidade sem agente e cibersegurança automatizada sem paralelo com a capacidade de análise e detecção de ameaças da Cysiv para ajudar nossos clientes a responder mais rápido.”

A visibilidade única da Forescout Continuum Platform em ativos de TI, IoT, OT e IoMT, combinada com o comportamento nativo de nuvem e a análise de ameaças da Cysiv, possibilita que as equipes de SOC entendam os insights de dados e inteligência contra ameaças e fechem o circuito usando a Forescout Continuum para automatizar sua resposta de cibersegurança.

“A Cysiv nasceu com o objetivo de descobrir a verdade oculta nas montanhas de dados de segurança que as equipes de SOC enfrentam todos os dias”, disse Partha Panda, CEO da Cysiv. “Quando começamos a trabalhar com a Forescout como parceiro e cliente, vimos o potencial de unir os dados de alta fidelidade da Forescout com a nossa inteligência contra ameaças e análise de ameaças aumentada com IA. “Estamos criando uma solução de proteção em circuito fechado verdadeiramente única no setor.”

“A capacidade de priorizar vetores de potenciais ataques cibernéticos é essencial para aumentar a eficiência operacional das equipes de segurança, que em geral são sobrecarregadas por um grande número de alertas gerados por sistemas díspares. O uso de IA ajuda a aumentar a eficiência geral na medida em que reduz os volumes de alertas identificando automaticamente falsos positivos e automatizando fluxos de trabalho para resolver pequenos problemas e priorizar o uso dos recursos.”*

