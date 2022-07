Forescout finalise son acquisition de Cysiv pour apporter une réponse automatisée aux véritables menaces

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Forescout Technologies, le leader mondial de la cybersécurité automatisée, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Cysiv, innovateur dans le secteur de la cybersécurité, qui utilise sa plateforme cloud pour améliorer la détection et la réponse aux menaces réelles. En concluant sa deuxième acquisition de l’année, Forescout étend sa capacité à fournir une détection et une réponse améliorées aux menaces, grâce à une cybersécurité automatisée s’étendant à l’ensemble du terrain numérique.

Profondément intégrée dans la structure du réseau, Forescout est devenue la source unique de vérité pour les clients à la recherche de renseignements exploitables sur les menaces, et d’une cybersécurité automatisée leur permettant de soutenir leurs objectifs en matière de conformité et de gestion des risques. La plateforme Forescout Continuum, améliorée par l’analyse des données, native du cloud, par la détection des menaces, et par la science des données, de Cysiv, permettra en outre aux équipes chargées des opérations de cybersécurité de réduire les distractions coûteuses et de se concentrer sur les véritables menaces affectant leurs opérations.

« Les sociétés de sécurité ont cette tendance néfaste à recourir aux ajouts qu’il s’agisse d’agents ou d’outils supplémentaires, alors qu’en réalité, ce que souhaitent nos clients, c’est moins de complexité. Moins d’agents, moins de bruit, moins d’applications à gérer », a déclaré Wael Mohamed, PDG de Forescout. « Forescout bénéficie d’une position unique qui lui permet d’aider ses clients à atteindre cet objectif, grâce à une protection en boucle fermée contre les menaces sur les actifs non gérés et gérés. Désormais, nous nous servons de notre visibilité et de notre cybersécurité automatisée sans agent, inégalées, et les combinons avec les capacités d’analyse et de détection des menaces, de Cysiv, de manière à aider nos clients à réagir plus rapidement. »

La visibilité unique de la plateforme Forescout Continuum sur les actifs IT, IoT, OT et IoMT, combinée aux analyses de comportement et de menaces natives du cloud, de Cysiv, permet aux équipes des SOC de comprendre les informations sur les données et sur les menaces, puis de boucler la boucle en utilisant Forescout Continuum pour automatiser leur réponse en matière de cybersécurité.

« Cysiv est née du désir de découvrir la vérité cachée dans les montagnes de données de sécurité, auxquelles les équipes des SOC sont confrontées quotidiennement », a commenté Partha Panda, PDG de Cysiv. « Lorsque nous avons commencé à travailler avec Forescout en tant que partenaire et client, nous avons compris le potentiel qu’il y avait à unir les données haute fidélité de Forescout, avec nos renseignements sur les menaces, et nos analyses des menaces, renforcées par l’IA. Nous sommes en train de créer une solution de protection contre les menaces, en boucle fermée, vraiment unique dans l’industrie. »

« La capacité à hiérarchiser les vecteurs potentiels des cyberattaques est essentielle pour améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de sécurité, équipes qui sont généralement débordées par un grand nombre d’alertes générées par des systèmes disparates. L’utilisation de l’IA contribue à améliorer l’efficacité globale en réduisant les volumes d’alertes globaux grâce à l’identification automatique des faux positifs, en automatisant les flux de travail pour résoudre les problèmes mineurs, et en offrant des capacités de hiérarchisation. »*

*Gartner®, « Emerging Technologies: Use Case Adoption Patterns in AI in Attack Detection », Mark Driver, Elizabeth Kim et Swati Rakheja, 26 octobre 2021. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec l’autorisation de la société. Tous droits réservés.

