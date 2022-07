TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Aculys Pharma, Inc. (“Aculys Pharma” Headquarters: Minato-ku, Tokyo, President en CEO: Kazunari Tsunaba), een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe innovatieve geneesmiddelen op het gebied van neurologie en psychiatrie, is een contract aangegaan met SUSMED, Inc., een bedrijf dat digitale geneeskunde promoot, (“SUSMED” Headquarters: Chuo-ku, Tokyo, CEO: Taro Ueno) om ‘s werelds eerste door bedrijven gesponsorde klinische proef uit te voeren met behulp van blockchain technologie. De klinische proef waarbij gebruik wordt gemaakt van deze blockchain-technologie, geleverd door SUSMED, zal worden uitgevoerd in samenwerking met CMIC Co., Ltd., (“CMIC” Headquarters: Minato-ku, Tokyo, President: Toru Fujieda), een pionier op het gebied van ondersteuning bij de ontwikkeling van geneesmiddelen (CRO), met medewerking van verschillende medische instellingen.

