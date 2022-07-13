Procore與AWS合作，為建築業提供數位分身技術

加州卡平特里亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的施工管理軟體供應商Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR)今天宣佈，公司正在與亞馬遜網路服務(AWS)合作，利用AWS IoT TwinMaker將施工資料的價值延伸到設施運行。AWS IoT TwinMaker提供的工具可加速建築、工廠、工業設備和生產線數位分身的創建。

Procore的平臺連結建築資產生命週期中的所有建築利害關係者。AWS IoT TwinMaker將Procore的設計和施工資料整合到營運資料。Procore專案所有者將能夠利用TwinMaker，將Procore的竣工資訊與即時資料源結合在一起，從而把施工資訊的價值延伸到營運中。這種資訊的整合可以簡化營運和維護，並支援組合資產的生命週期分析。

Procore業主業務產品總監Tiffany LaBruno表示：「與AWS的合作夥伴關係令我們倍感高興。專案的生命週期成本中大約80%發生於營運階段。有了這種合作關係，我們可以在專案營運階段利用Procore的施工過程資料，協助業主降低成本，改善績效，並為未來的專案需求做好準備。」

AWS IoT TwinMaker使得創建真實世界系統的數位分身變得更加快捷簡便。開發人員可以將AWS IoT TwinMaker連接到設備感測器、視訊源和業務應用程式等資料來源，從而快速開始創建裝置、設備和流程的數位分身。內建連接器用於與感測器、3D視覺化和下游資料分析進行整合，正在改變已建立的環境。

如欲瞭解更多關於Procore與AWS IoT TwinMaker合作的資訊，請聯絡Procore。

關於Procore

Procore是全球首屈一指的施工管理軟體提供商，Procore平臺已有逾100萬個運行專案，運行的施工量超過1兆美元。Procore的平臺為包括專案所有者、總承包商和專業承包商在內的關鍵專案利害關係者提供Procore專門為建築業設計的解決方案。Procore的應用程式平臺擁有眾多與Procore的平臺無縫整合的合作夥伴解決方案，方便施工專業人員自由選擇適合他們的方案。Procore總部位於美國加州卡平特里亞，在全球各地設有辦事處。欲瞭解更多資訊，請造訪Procore.com。

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