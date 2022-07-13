Procore与AWS合作，为建筑业提供数字孪生技术

加州卡平特里亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的施工管理软件供应商Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR)今天宣布，公司正在与亚马逊网络服务(AWS)合作，利用AWS IoT TwinMaker将施工数据的价值扩展到设施运营。AWS IoT TwinMaker提供的工具加速了建筑、工厂、工业设备和生产线数字孪生的创建。

Procore的平台连接建筑资产生命周期中的所有建筑利益相关者。AWS IoT TwinMaker将Procore的设计和施工数据整合到运营数据。Procore项目所有者将能够利用TwinMaker将Procore的竣工信息与实时数据源结合在一起，从而把施工信息的价值扩展到运营中。这种信息的整合可以简化运营和维护，并支持组合资产的生命周期分析。

Procore业主业务产品总监Tiffany LaBruno表示：“与AWS的合作令我们倍感高兴。一个项目大约80%的生命周期成本发生运营阶段。通过这种合作关系，我们可以在项目运营阶段利用Procore的施工过程数据，帮助业主降低成本，优化绩效，并为未来的项目需求做好准备。”

AWS IoT TwinMaker使得创建现实世界系统的数字孪生变得更加快捷。开发人员可以将AWS IoT TwinMaker连接到设备传感器、视频源和业务应用等数据源，从而快速开始构建设备、装备和流程的数字孪生。内置连接器用于与传感器、3D可视化和下游数据分析进行集成，正在改变已建立的环境。

如需了解更多关于Procore与AWS IoT TwinMaker合作的信息，请联系Procore。

关于Procore

Procore是全球领先的施工管理软件提供商，Procore平台已有逾100万个运行项目，运行的施工量超过1万亿美元。Procore的平台为包括项目所有者、总承包商和专业承包商在内的关键项目利益相关方提供Procore专门为建筑行业设计的解决方案。Procore的应用平台拥有众多与Procore的平台无缝集成的合作伙伴解决方案，方便施工专业人员自由选择适合他们的方案。Procore总部位于美国加利福尼亚州卡平特里亚，在全球各地设有办事处。欲了解更多信息，请访问Procore.com。

PROCORE-IR

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。