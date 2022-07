Procore trabalha com AWS para trazer gêmeos digitais para o setor da construção

CARPINTERIA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), fornecedora líder global de software de gestão de construção, anunciou hoje que está trabalhando com a Amazon Web Services (AWS) para alavancar o AWS IoT TwinMaker para estender o valor dos dados de construção nas operações das instalações. As ferramentas que o AWS IoT TwinMaker fornece aceleram a criação de gêmeos digitais para edifícios, fábricas, equipamentos industriais e linhas de produção.

A plataforma da Procore serve para conectar todas as partes interessadas da construção no ciclo de vida de um ativo construído. O AWS IoT TwinMaker permitirá que os dados do Procore sejam integrados desde o projeto e a construção até as operações. Os proprietários de projetos da Procore poderão incorporar informações como construídas da Procore com fontes de dados em tempo real usando o TwinMaker, ampliando o valor das informações de construção nas operações. Essa consolidação de informações pode agilizar as operações e a manutenção e permitir a análise do ciclo de vida dos ativos do portfólio.

“Estamos muito animados com nossa parceria com a AWS. Aproximadamente 80% do custo do ciclo de vida de um projeto está na fase de operações”, disse Tiffany LaBruno, diretora de produtos, proprietária da Procore. “Com essa parceria, podemos aproveitar os dados do curso de construção da Procore durante essa fase de operações para ajudar os proprietários a reduzir custos, otimizar o desempenho e estar melhor preparados para futuras necessidades de projetos.”

O AWS IoT TwinMaker tornará mais rápida e fácil a criação de gêmeos digitais de sistemas do mundo real. Usando o AWS IoT TwinMaker, os desenvolvedores podem começar a criar rapidamente gêmeos digitais de dispositivos, equipamentos e processos conectando o AWS IoT TwinMaker a fontes de dados como sensores de equipamentos, feeds de vídeo e aplicativos de negócios. Conectores integrados para integração com sensores, visualização 3D e análise de dados downstream estão transformando o ambiente construído.

Para saber mais sobre o trabalho da Procore com o AWS IoT TwinMaker, entre em contato com a Procore.

Sobre a Procore

A Procore é uma fornecedora global líder de software de gestão de construção. Mais de 1 milhão de projetos e mais de US$ 1 trilhão em volume de construção foram realizados na plataforma da Procore. A plataforma da Procore conecta as principais partes interessadas do projeto com as soluções que a Procore construiu especificamente para o setor da construção – para o proprietário, o empreiteiro geral e o empreiteiro especializado. O Marketplace de aplicativos da Procore possui uma variedade de soluções de parceiro que se integram perfeitamente com a plataforma da Procore, fornecendo aos profissionais da construção a liberdade para se conectar com o que funciona melhor para eles. Sediada em Carpinteria, Califórnia, a Procore possui escritórios ao redor do mundo. Saiba mais em Procore.com.

PROCORE-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.