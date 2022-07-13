ExaGrid在2022年第二季的合約簽約金額和營收雙雙創下紀錄

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，在截至2022年6月30日的季度中，公司取得了有史以來創紀錄的合約簽約金額和營收。

ExaGrid本季的營收成長超過2022年第一季和2021年第一季，年增率成長超過20%。此外，ExaGrid連續七季的現金均為正值。2022年第二季，ExaGrid新增168家客戶，取得43筆六位數和七位數訂單。目前有3,400多家活躍中高階市場和大型企業客戶正在使用ExaGrid分層備份儲存來保護其資料。ExaGrid正在經歷加速成長，該公司正在全球招募50多名內部和現場銷售人員。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid的持續發展態勢來自於高度差異化的產品、高達75%的競爭勝率、不斷擴大的銷售團隊，以及與全球各地通路合作夥伴的密切合作。正如我們之前所觀察到的那樣，組織越來越認識到，對於長期資料保留而言，一線儲存磁碟過於昂貴，而傳統的重複資料刪除應用裝置無法提供足夠的備份和還原效能來確保資料始終可用。當今組織在採用重複資料刪除應用裝置時面臨諸多挑戰，如持續的高昂成本、不盡人意的備份和還原效能，以及擴充性和勒索軟體復原功能的缺乏。ExaGrid在修復備份儲存方面享有盛譽，可提供業界獨一無二的勒索軟體復原解決方案，能夠最大限度地減少前期和長期成本，具有更快的備份和還原效能，能夠從自然或人為現場災難中還原，並且能夠在勒索軟體攻擊後復原資料。在當前環境下，此類服務仍然至關重要。」

ExaGrid的應用裝置擁有一個面向網路的磁碟快取緩衝區，最近的備份無需經過內聯重複資料刪除即可寫入，從而實現了快速備份；備份資料以非重複資料刪除的格式儲存，以便快速還原。ExaGrid使用橫向擴充架構，能夠保持一個固定長度的備份時間，可消除費用昂貴的破壞性全面性大規模升級和產品強制淘汰。ExaGrid的自我調整重複資料刪除技術可以將經過重複資料刪除的資料保存到一個非面向網路的儲放庫中，經過重複資料刪除的資料將在此保存較長時間，通常為數周、數月和數年。非面向網路的層（虛擬間隙）、具有ExaGrid保留時間鎖定特性的延遲刪除功能，以及不可變資料物件的組合使用，可以防止備份資料被刪除或加密。

2022年第二季摘要：

高達75%的強大競爭勝率

新增168家新客戶

43筆六位數和七位數新客戶訂單

公司在過去七季中均保持現金、息稅折舊攤銷前利潤和獲利為正值

超過3,400家客戶使用ExaGrid分層備份儲存來保護他們的資料

ExaGrid分層備份儲存——為備份而生

ExaGrid提供具有前端磁碟快取緩衝區——即效能層(Performance Tier)——的分層備份儲存服務，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份，並且可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機。長期保留資料被分層並歸入經重複資料刪除操作的資料儲放庫，即保留層，以減少保留儲存的數量以及由此產生的成本。這種兩層的方法可以提供更快的備份和還原效能，以及更低成本的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，可以隨著資料量的增加輕鬆地新增應用裝置。每台應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量的增加，所需的所有資源都可用來保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以消除成本高昂的全面性大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留儲放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。

ExaGrid在以下國家/地區擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧聯盟、巴西、加拿大、智利、獨立國家國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、香港、伊比利亞、以色列、日本、墨西哥、北歐各國、波蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、土耳其、阿聯、英國、美國及其他地區。

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ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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