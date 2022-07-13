ExaGrid在2022年第二季度的签约合同金额和收入双双创下纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，在截至2022年6月30日的季度中，公司取得了有史以来创纪录的签约合同金额和收入。

ExaGrid本季度的收入增长超过2022年第一季度和2021年第一季度，同比增长超过20%。此外，ExaGrid连续七个季度的现金均为正值。2022年第二季度，ExaGrid新增168家客户，收获43笔六位数和七位数订单。目前有3,400多家活跃中高端市场和大型企业客户正在使用ExaGrid分层备份存储来保护其数据。ExaGrid正在经历加速增长，该公司正在全球范围内招聘50多名内部和现场销售人员。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid的持续发展势头来自于高度差异化的产品、高达75%的竞争胜率、不断扩大的销售团队，以及与全球各地渠道合作伙伴的密切合作。正如我们之前所观察到的那样，组织越来越认识到，对于长期数据保留而言，主存储磁盘过于昂贵，而传统的数据去重设备无法提供足够的备份和恢复性能来确保数据始终可用。当今组织在采用数据去重设备时面临诸多挑战，如持续的高昂成本、不尽人意的备份和恢复性能，以及可扩展性和勒索软件恢复功能的缺乏。ExaGrid在修复备份存储方面享有盛誉，可提供业界独一无二的勒索软件恢复解决方案，能够最大限度地减少前期和长期成本，具有更快的备份和恢复性能，能够从自然或人为现场灾难中恢复，并且能够在勒索软件攻击后恢复数据。在当前环境下，此类服务仍然至关重要。”

ExaGrid的设备拥有一个面向网络的磁盘缓存停放区，最近的备份无需经过内联重复数据删除即可写入，从而实现了快速备份；备份数据以非重复数据删除的格式存储，以便快速恢复。ExaGrid使用横向扩展架构，能够保持一个固定长度的备份窗口，可消除费用昂贵的破坏性叉车式升级和产品强制淘汰。ExaGrid的自适应重复数据删除技术可以将去重后的数据保存到一个非面向网络的存储库中，去重数据将在此保存较长时间，通常为数周、数月和数年。非面向网络的层（虚拟间隙）、带有ExaGrid保留时间锁定特性的延迟删除功能，以及不可变数据对象的组合使用，可以防止备份数据被删除或加密。

2022年第二季度摘要：

高达75%的强大竞争胜率

新增168家新客户

43笔六位数和七位数新客户订单

公司在过去七个季度中均保持现金、息税折旧摊销前利润和盈利为正值

超过3,400家客户使用ExaGrid分层备份存储来保护他们的数据

ExaGrid分层备份存储——为备份而生

ExaGrid提供带有前端磁盘缓存停放区——即性能层(Performance Tier)——的分层备份存储服务，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份，并且可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动。长期保留数据被分层并归入经去重操作的数据存储库，即保留层，以减少保留存储的数量以及由此产生的成本。这种两层的方法可以提供更快的备份和恢复性能，以及更低成本的存储效率。

此外，ExaGrid还提供横向扩展架构，可以随着数据量的增加轻松地添加设备。每台设备都包括处理器、内存和网络端口，因此随着数据量的增加，所需的所有资源都可用来保持定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法可以消除成本高昂的叉车式升级，同时允许在同一横向扩展系统中混合使用不同大小和型号的设备，从而避免产品报废，同时保护前期和后期的IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。

ExaGrid在以下国家/地区拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、比荷卢经济联盟、巴西、加拿大、智利、独立国家联合体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、伊比利亚、以色列、日本、墨西哥、北欧各国、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、土耳其、阿联酋、英国、美国及其他地区。

敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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