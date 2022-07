A ExaGrid marca um recorde de reservas e receita no segundo trimestre de 2022

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid®, a única solução de Tiered Backup Storage do setor, anunciou hoje que a empresa acaba de bater o recorde de reservas e receita para o trimestre, que se encerra em 30 de junho de 2022.

E ExaGrid observou um aumento na receita durante o primeiro trimestre de 2022, receita esta que também cresceu no primeiro trimestre do ano anterior. Além disso, o caixa da empresa manteve-se positivo no trimestre, o sétimo consecutivo. Durante o segundo trimestre de 2022, a organização conquistou 168 novos clientes, incluindo 43 empresas de seis e sete dígitos, e já conta com mais de 3.400 clientes ativos de médio a grande porte, que protegem seus dados com o Tiered Backup Storage da ExaGrid. Com um crescimento acelerado, a empresa está contratando 50 profissionais de vendas internos e de campo no mundo todo.

“ A dinâmica sucessiva da ExaGrid é resultado de um produto totalmente diferenciado, com uma taxa de ganho competitiva de 75%, e da expansão ininterrupta da nossa equipe de vendas, trabalhando com nossos parceiros de canal do mundo todo. Ainda testemunhamos muitas empresas que percebem que o disco de armazenamento primário é muito caro em termos de retenção a longo prazo, sem contar que os dispositivos de deduplicação tradicionais não oferecem o desempenho de back-up e restauração necessário para garantir a disponibilidade constante dos dados. As empresas enfrentam desafios com o uso de dispositivos de deduplicação, incluindo custos elevados e contínuos, baixo desempenho de back-up e restauração e a falta de recursos expansíveis e de recuperação do ransomware. A ExaGrid oferece a melhor solução para armazenamento de back-up. além da única e exclusiva solução de recuperação de ransomware do setor, com os melhores custos iniciais e, ao longo do tempo, o mais rápido desempenho de back-up e restauração, bem como a capacidade de recuperação após um desastre natural ou provocado por erro humano e o potencial de recuperar os dados após um ataque de ransomware, aspectos fundamentais no cenário atual”, destaca Bill Andrews, Presidente e CEO da ExaGrid.

Os dispositivos da ExaGrid contam com uma zona de destino de cache de disco voltada à rede, na qual os back-ups mais recentes são gravados sem a deduplicação embutida, para back-ups mais rápidos, e armazenados em um formato não deduplicado, para restaurações mais rápidas. A ExaGrid implementa uma arquitetura de crescimento horizontal, que mantém uma janela reserva fixa e mitiga upgrades completos caros e conflituosos, além da obsolescência do produto. A tecnologia Adaptive Deduplication da empresa deduplica os dados em um repositório que não é voltado à rede, no qual os dados deduplicados são armazenados para uma retenção a longo prazo, que normalmente dura semanas, meses e anos. A combinação de um Tier não voltado à rede (folga virtual) e exclusões postergadas com o recurso Retention Time-Lock da ExaGrid, bem como objetos de dados imutáveis, protege contra a exclusão ou criptografia dos dados de back-up.

Destaques do segundo trimestre de 2022:

Taxa de ganho competitiva consolidada de 75%

168 novos clientes incorporados

Negócios firmados com 43 clientes de seis e sete dígitos

A empresa mantém caixa, EBITDA e lucros e perdas positivos pelo sétimo trimestre consecutivo

Mais de 3.400 clientes protegem seus dados com o Tiered Backup Storage da ExaGrid

Tiered Backup Storage da ExaGrid – desenvolvida para back-up

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache de disco de interface com o cliente, o Performance Tier, que grava dados diretamente no disco, para back-ups mais rápidos, e restaura diretamente a partir do disco, para restaurações e inicializações de máquina virtual mais rápidos. Os dados de retenção a longo prazo são escalonados em um repositório de dados deduplicado, o Retention tier, para diminuir a quantidade de armazenamento de retenção e os custos associados. Graças a essa abordagem, o cliente conta com o desempenho de back-up e restauração mais rápido, além de uma eficiência de armazenamento com o menor custo.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de scale-out, na qual os dispositivos são basicamente incorporados conforme os dados aumentam. Cada dispositivo inclui um processador, memória e portas de rede. Assim, conforme os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de back-up de comprimento fixo. Tal abordagem elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de scale-out, o que elimina a obsolescência do produto e protege os investimentos de TI, tanto os iniciais quanto os realizados ao longo do tempo.

