Les groupes BELFOR et BATI INTERVENTION unissent leurs forces !

Léonore Boulte, Directrice Générale BELFOR France et Jean-Charles Scheurer, fondateur et Directeur Général du groupe BATI INTERVENTION (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Ce partenariat stratégique permet à BELFOR de proposer à ses clients une offre globale pour tous types de sinistres dans l'Est de la France. Le Groupe BATI INTERVENTION, spécialisé dans la gestion de sinistre résidentiel, est solidement implanté dans les régions Franche Comté, Bourgogne et Alsace. Grâce à la mise en commun de leurs ressources et de leurs expertises, les groupes BELFOR et BATI INTERVENTION vont renforcer leur offre de services et leur maillage territorial afin de toujours mieux répondre aux besoins de leurs clients.

« Le groupe BATI INTERVENTION vient renforcer notre réseau d'agences de proximité dans l'Est de la France. BELFOR et BATI INTERVENTION ont des savoir-faire fortement complémentaires qui nous permettront d'offrir un service clé en main de qualité à tous nos clients de la région », explique Léonore Boulte, Directrice BELFOR France.

Jean-Charles SCHEURER, fondateur et Directeur Général du groupe BATI INTERVENTION, le confirme : « La forte présence locale de BATI INTERVENTION comme son savoir-faire en termes de prestations de service sur le sinistre résidentiel constituent de belles complémentarités avec BELFOR. Autant d’atouts pour, ensemble, continuer à proposer et à développer, sur tous les types de sinistres, une offre de qualité et de proximité via un maillage toujours plus resserré. Nous sommes très enthousiastes d’avoir rejoint le Groupe BELFOR et avons hâte de poursuivre l’aventure au service de nos clients ! »

L'ambition du groupe BELFOR est claire : devenir l'acteur européen n°1 sur le marché de la remise en état après sinistre. Dans la continuité du rapprochement avec le groupe Partech, cette nouvelle alliance « made in France » confirme la volonté d'offrir à nos clients un service clé en main et de proximité dans toute la France.

Elvir Kolak, CEO BELFOR Europe, ajoute : « BELFOR souhaite offrir à ses clients le meilleur service possible et a donc des objectifs de croissance ambitieux, en France comme dans toute l'Europe. Nous développons à la fois notre proximité et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients. »

Léonore Boulte conclut : « Cette opération est une opportunité pour les deux entités. Des perspectives passionnantes nous attendent ! Nous sommes heureux d'accueillir le groupe BATI INTERVENTION comme nouveau membre de la famille BELFOR en France.

À PROPOS DE BELFOR

BELFOR est le leader mondial de la remise en état après sinistre. L'entreprise s'appuie sur plus de 35 ans d'expérience, 12.500 collaborateurs et + 500 agences dans 57 pays, prêts à intervenir 365 jours par an, jour et nuit. En France, BELFOR dispose à tout moment d'une capacité d'intervention rapide grâce à ses 850 collaborateurs et partenaires. www.belfor.com/fr/fr

À PROPOS DU GROUPE BATI INTERVENTION

Créée en 2013, la société BATI Intervention est spécialisée dans la gestion de sinistres et répond aux urgences des particuliers, des entreprises, des syndics de copropriété, des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales. BATI Intervention intervient après un dégât des eaux, un incendie ou encore une catastrophe naturelle.

www.bati-intervention.fr