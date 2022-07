 Lafarge Canada s'associe au BGC Ottawa pour la construction d’un nouveau pavillon communautaire en béton à faible teneur en carbone

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--C'est avec fierté que Lafarge Canada s’est associé au BGC Ottawa (anciennement le Club des garçons et filles d'Ottawa) pour la construction du nouveau Pavillon Taggarts Parkes Family sur Heatherington Road (dans le sud d'Ottawa). Pour la construction de cette installation de 15 000 pieds carrés, Lafarge a fait un don d'environ 500 mètres cubes de béton ECOPact à faible teneur en carbone pour une valeur totale de 90 000 dollars.

La grande cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue en mai, a marqué une étape importante pour des milliers d'enfants et de jeunes des quartiers mal desservis du sud d'Ottawa. « En accord avec notre raison d’être de construire le progrès pour l’humanité et pour la planète, nous croyons qu'il est de notre responsabilité non seulement de développer des solutions durables et innovantes, comme ECOPact, pour réduire notre empreinte carbone, mais également de soutenir le développement de nos communautés et des générations futures », a déclaré David Redfern, Président Directeur Général de Lafarge – Est du Canada. « Pendant la pandémie, les enfants ont été particulièrement touchés et ils seront très enthousiasmés à l'idée de participer à des programmes interactifs d'éducation et de leadership communautaires ».

« Au cours des 15 dernières années, Lafarge Canada a fièrement soutenu BGC Ottawa. Le partenariat avec le Club est à la fois un privilège et une occasion de faire progresser notre raison d’être et nos valeurs », a commenté John McCabe, Vice-président, béton prêt-à-l'emploi, Lafarge – Est du Canada. « Nous sommes particulièrement heureux d'avoir participé à la construction de leur première installation en béton à faible teneur en carbone, avec l’utilisation d’ECOPact, ce qui a permis de sauver globalement plus de 55 000 kg de CO2 par rapport à l'utilisation du béton standard ».

Selon BGC Ottawa, ce sont jusqu'à 5 000 jeunes vivant dans le sud d'Ottawa qui pourraient bénéficier des opportunités et des programmes désormais offerts dans le nouveau Pavillon Taggarts Parkes Family. « La mission du BGC Ottawa est d'offrir un lieu sûr et d'accompagnement où les enfants et les jeunes peuvent bénéficier de nouvelles expériences et possibilités, surmonter des obstacles, créer des liens positifs et développer leur confiance et leurs compétences pour toute leur vie. Nous sommes reconnaissants de la contribution de Lafarge à ce projet et nous sommes fiers d'avoir nommé l'une de nos zones de programmation le Lafarge Canada Inspiration and Creativity Center. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat fructueux pour de nombreuses années », a commenté Jonelle Istead, Directrice du développement au BGC Ottawa.

Quelques faits en bref :

Pour la construction de la nouvelle installation de 15 000 pieds carrés, Lafarge a fait un don d'environ 500 mètres cubes de béton ECOPact à faible teneur en carbone pour une valeur totale de 90 000 dollars.

Au cours des 15 dernières années, Lafarge Canada a fièrement soutenu BGC Ottawa.

La première installation de BGC Ottawa en béton à faible teneur en carbone, avec l’utilisation d’ECOPact, a permis de sauver globalement plus de 55 000 kg de CO2 par rapport au béton standard.

Jusqu'à 5 000 jeunes vivant dans le sud d'Ottawa pourraient bénéficier des opportunités et des programmes désormais disponibles au nouveau Pavillon Taggarts Parkes Family.

BGC a fièrement nommé l'une des salles le Lafarge Canada Inspiration and Creativity Center.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction diversifiés et durables au Canada et fait partie du groupe mondial Holcim. Forte d'un effectif de 6 000 employés et de 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, notre société a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures. Les villes où les Canadiens vivent, travaillent et élèvent leurs familles et où l’infrastructure des collectivités profite de solutions fournies par Lafarge sous forme de granulats, de ciment, de béton prêt à l'emploi et préfabriqué, d’enrobés bitumineux, de pavage et de construction de routes.

À propos de BGC Ottawa

Depuis près de cent ans, BGC Ottawa, un organisme de bienfaisance enregistré, offre des programmes directement aux enfants et aux jeunes provenant de quartiers vulnérables. Services communautaires GRATUITS. Relations positives. Programmes qui changent des vies. En tant que l’un des plus importants organismes de bienfaisance au service des enfants et des jeunes d’Ottawa, BGC Ottawa offre des programmes et des services essentiels à une moyenne annuelle de 4 500 jeunes Membres chaque année. Nous offrons des endroits sécuritaires où les enfants et adolescents, de tous milieux, peuvent découvrir de nouvelles opportunités, surmonter des obstacles et développer leur confiance et leurs compétences pour la vie. De la lutte contre le racisme, la réconciliation et les droits 2SLGBTQIA+, la sécurité alimentaire, les bourses d’études et la préparation à l’emploi, nos Clubs luttent contre les problèmes systémiques avec des solutions systémiques – équité, acceptation, soutien, opportunités. BGC Ottawa, où on trouve les opportunités systémiques.