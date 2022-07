Tasly Pharmaceuticals et Mauna Kea Technologies annoncent la création d'une Joint Venture et la conclusion d'accords de licence

SHANGHAI & PARIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, 'Mauna Kea') (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à base de sonde et d'aiguille (p/nCLE), et Tasly Pharmaceuticals (SH Exchange : 600535, ‘Tasly’) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique pour créer une joint venture (JV).

Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une Joint Venture qui (i) commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, (ii) développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et (iii) fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La JV utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio.

En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la JV, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d’euros), une participation de 44,1% dans la JV, et un engagement d’acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans. La participation de Mauna Kea à la JV est nette des actions émises à Cenponts Tech Limited en contrepartie des services de conseil stratégique fournis dans le cadre de la transaction. La JV sera détenue et financée majoritairement par Tasly et gérée conjointement par Tasly et Mauna Kea.

La JV sera immédiatement en mesure de tirer parti de la position de Mauna Kea en tant que leader mondial de l'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille, avec l’autorisation de la FDA pour les applications de neurochirurgie, de larges autorisations réglementaires sur le marché chinois ainsi qu’une base installée importante dans les hôpitaux de Chine les plus réputés.

Sacha Loiseau, Ph.D., fondateur et Président de Mauna Kea Technologies, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Tasly Pharmaceuticals, un leader des sciences de la vie en Asie-Pacifique qui bénéficie d’une présence mondiale. Cette opération permet à la fois d'élargir le marché adressable pour Cellvizio et d'augmenter la capacité de Mauna Kea à investir davantage dans de nouveaux produits et le développement clinique, y compris l'imagerie moléculaire et l'intelligence artificielle. Cette annonce vient concrétiser le repositionnement stratégique annoncé en décembre 2021, à savoir la formation de partenariats efficients en termes de capital qui permettent de s’appuyer sur la puissance commerciale d’entreprises biopharmaceutiques et medtech mondiales tout en augmentant l'accès des patients au Cellvizio."

Kaijing Yan, président du groupe Tasly Pharmaceuticals, a commenté : "Le domaine du génie biomédical est un élément important de la stratégie de la deuxième courbe de croissance de Tasly Pharmaceuticals. La coopération avec Mauna Kea Technologies nous permettra d'accéder rapidement à de grands marchés en Chine adressés par les multiples applications cliniques de l'endomicroscopie laser confocale. Les récentes avancées en matière d'imagerie moléculaire avec le Cellvizio sont également d'un grand intérêt pour nous, car Tasly Pharmaceuticals pourrait aider la joint venture à développer des combinaisons du Cellvizio avec de nouveaux marqueurs moléculaires, en alignement avec notre vision de fournir des solutions intégrées du diagnostic au traitement. Nous nous réjouissons vivement d'une collaboration fructueuse et riche avec Mauna Kea Technologies. "

Cenponts Tech Limited et McDermott Will & Emery ont conseillé Mauna Kea Technologies pour cette transaction.

À propos du groupe Tasly Pharmaceuticals

Adhérant à la mission de l'entreprise qui consiste à "partager la joie de la santé avec tous", Tasly a toujours encouragé le développement intégré de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et de la médecine moderne. Tasly se concentre en permanence sur les trois domaines thérapeutiques que sont les maladies cardio-cérébro-vasculaires, les maladies digestives et métaboliques et les tumeurs, qui représentent la plus grande part de marché et le développement le plus rapide en Chine. L'entreprise s'engage à fournir des efforts de R&D sur des médicaments dont l'utilisation clinique est urgente, et à répondre aux besoins non satisfaits du marché clinique chinois. En s'appuyant sur les avantages du développement coordonné de la MTC moderne, de la médecine biologique et de la médecine chimique, elle met en place une stratégie de médicaments innovants et continue à maintenir sa position de leader dans l'industrie et la dynamique de développement de la R&D et de l'innovation. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.tasly.com/

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Techonologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Mauna Kea Technologies déposé auprés de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin 2021 sous le numéro D- 21-0566 et l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprés de l’AMF le 17 Septembre 2021, tous deux disponibles sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies différent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la règlementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les règlementations locales applicables à ce document.