Elliptic Labs就其新产品AI Virtual Position Sensor™与排名前三的笔记本电脑制造商签署概念验证协议

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS), 已与一家排名前三之一的笔记本电脑/PC制造商签署概念验证协议. 协议旨在验证全球首个基于软件的定位技术 - Elliptic Labs的AI Virtual Position Sensor, 该传感器也是其AI Virtual Smart Sensor Platform™的最新产品. 近期发布的AI Virtual Position Sensor可自动检测外部显示器与笔记本电脑之间的位置对比, 在简化了对多个工作环境的管理的同时, 提高员工的工作效率和便利性.

管理和设置多个办公环境的企业和员工将会发现搭载嵌入式纯软件的AI Virtual Position Sensor的笔记本电脑的价值. 该传感器能让笔记本电脑精准地识别, 定位和设置显示器. 这种高效的解决方案提高了设备的易用性并最大限度地减少了低效的设置时间, 在最大限度提高工作效率的同时增强了员工的机动性和便利性.

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士表示: “AI Virtual Position Sensor是当今复杂的办公环境中的必需品, 亦是同类产品中的首创. 在过去, 需要经常在不同工作地点间进行移动办公的员工总是会为了频繁设置不同的显示器而烦恼, 这不仅增加了工作的复杂性还浪费了大量的时间. AI Virtual Position Sensor的问世消除了每次都需要重新手动设置显示器的困扰. AI Virtual Position Sensor自动检测外部显示器与笔记本电脑之间的位置对比, 从而对二者进行相应配置的能力, 让企业和员工更具活力的同时, 也提高了工作效率.”

AI Virtual Position Sensor是一种纯软件解决方案, 无需额外的硬件传感器或组件, 相反, 它使用了笔记本电脑现有的扬声器和麦克风来感知周围环境, 同时利用虚拟, 专有的机器学习工具, 超声波, 传感器融合及专利算法来强化功能.

请访问Elliptic Labs的官方网页观看AI Virtual Position Sensor的视频. 想要了解更多有关Elliptic Labs的AI Virtual Position Sensor的信息和展示视频, 请联系sales@ellipticlabs.com.

AI Virtual Position Sensor, AI Virtual Smart Sensor和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的注册商标.

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责.

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯 - 家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.