Project Twelve打破NFT持有者数量记录，打造可持续的Web3游戏生态系统

Web3游戏初创公司Project Twelve (P12)创世NFT 空投在全球游戏社区掀起了空前的热潮，其发布首周的NFT申领人数突破50万 （图示：美国商业资讯）

Web3游戏初创公司Project Twelve (P12)创世NFT 空投在全球游戏社区掀起了空前的热潮，其发布首周的NFT申领人数突破50万 （图示：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为Web3游戏平台先驱者，Project Twelve (P12)最近发布的NFT创世空投活动获得了全球Steam用户的热烈追捧。在6月27日发布后的首周内，NFT的领取数量超过了50万，而且这一数字还在上升。近70%的申领者通过推荐加入了这一活动，反映了其强劲的有机增长。

空投活动的火爆程度证明了P12品牌极强的号召力和广大游戏玩家、游戏开发者对于P12创新模式的认可。同时也一举奠定了P12成为同领域潜在用户规模最大、最具关注度的 Web3 游戏平台。创世NFT向Steam游戏开发者和游戏玩家致敬，旨在将游戏玩家的链下游戏资产和链上数据打通，为将来实现真正的游戏资产私有化做出实质性突破。根据Steam玩家不同的游戏时长，可领取不同属性与稀有度的NFT，时间越长越稀有。通过此举，宝贵的游戏证明(proof of play)数据将让NFT持有者拥有获得未来权益和福利的资格，而且P12宇宙的游戏玩家将成为日渐壮大的虚拟资产先驱运动的一部分，继而为新的Web3游戏未来奠定基础。

P12近期完成了一轮800万美元的融资，由包括MetaApp、Project Galaxy、Primavera Ventures、CyberConnect、CCV、Smrti Lab等多家公司投资。P12正在开发一个拥有可持续经济循环、Web2与Web3 玩家们能够互信共存的GameFi游戏生态。接下去P12将继续把重心放在打造开放联通的加密原生平台和生态上。

敬请通过Twitter (@_p12_)、Discord (https://discord.com/invite/p12)及其博客(https://mirror.xyz/p12.eth)与Project Twelve互动。

关于Project Twelve

P12 (https://p12.network/)是一个具有可持续经济机制的GameFi生态系统。它的特点是编辑器，一共功能齐全的元宇宙内容引擎，用于构建游戏世界；Infra是一套 API/SDK和开发人员门户，用于连接游戏内容链；以及Econs，一套在EVM智能合同中实施的经济和政府规则和机制。

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