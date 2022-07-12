Project Twelve打破NFT持有者數量記錄，建立永續的Web3遊戲生態系統

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為Web3遊戲平臺先驅者，Project Twelve (P12)最近發佈的NFT創世空投活動在全球遊戲界掀起了空前的熱潮。在6月27日發佈後的首週內，NFT的領取數量超過了50萬，而且這一數字還在上昇。近70%的申領者通過推薦加入了這一活動，反映了其強勁的有機增長。

空投活動的火爆程度證明了P12品牌極強的號召力和廣大遊戲玩家、遊戲開發者對於P12創新模式的認可。同時也一舉奠定了P12成為同領域潛在用戶規模最大、最具關注度的 Web3 遊戲平臺。創世NFT向Steam遊戲開發者和遊戲玩家致敬，旨在將游戲玩家的鏈下游戲資產和鏈上數據打通，為將來實現真正的遊戲資產私有化做出實質性突破。根據Steam玩家不同的遊戲時長，可領取不同屬性與稀有度的NFT，時間越長越稀有。通過此舉，寶貴的遊戲證明(proof of play)數據將讓NFT持有者擁有獲得未來權益和福利的資格，而且P12宇宙的遊戲玩家將成為日漸壯大的虛擬資產先驅運動的一部分，繼而為新的Web3遊戲未來奠定基礎。

P12近期完成了一輪800萬美元的融資，由多家堅定的投資者投資，包括MetaApp、Project Galaxy、Primavera Ventures、CyberConnect、CCV、Smrti Lab等。 P12正在開發一個擁有永續經濟循環、Web2與Web3 玩家們能夠互信共存的GameFi遊戲生態。接下去P12將繼續把重心放在打造開放聯通的加密原生平台和生態上。

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關於Project Twelve

Project Twelve (https://p12.network/)是一個具有永續經濟機制的GameFi生態系統。它的特點是編輯器，一共功能齊全的元宇宙內容引擎，用於構建遊戲世界；Infra是一套 API/SDK和開發人員門戶，用於連接遊戲內容鏈；以及Econs，一套在EVM智能合同中實施的經濟和政府規則和機制。

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