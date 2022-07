Les travailleurs du Starbucks de Langley Valley Centre se joignent aux Métallos, devenant ainsi le troisième magasin syndiqué en C.-B.

LANGLEY, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Les travailleurs de Starbucks au Valley Centre de Langley, 20151 Fraser Highway, ont vu leur demande d'accréditation syndicale approuvée par la Commission des relations de travail de Colombie-Britannique. Ces travailleurs deviennent le troisième groupe d’employés de Starbucks en Colombie-Britannique à se joindre à la section locale 2009 du Syndicat des Métallos. Le magasin de Valley Centre compte 25 travailleuses et travailleurs.

« Nous avons décidé de nous syndiquer parce que nous faisons confiance au soutien mutuel en tant qu'équipe. Starbucks prône le travail d'équipe, mais comme toute entreprise, c'est chaque travailleuse et travailleur tout seul contre la direction », a fait valoir Sarah Anderson, barista au Starbucks de Valley Centre.

« Nous pensons que certains avantages ne peuvent être obtenus que si nous nous battons pour eux tous ensemble. Nous avons travaillé en première ligne pendant la pandémie de COVID-19 et avons connu des problèmes de santé et de sécurité que l'entreprise n'a pas entièrement résolus. En rejoignant le syndicat, nous voulons nous battre pour que tous nos partenaires obtiennent ce à quoi ils ont droit : un lieu de travail sûr et unifié pour tous », a-t-elle ajouter.

Les travailleurs de Starbucks ont atteint le seuil de 55 % pour l'accréditation syndicale automatique en vertu des nouvelles lois de la Colombie-Britannique sur l'accréditation en une seule étape, mises en œuvre le mois dernier par le gouvernement néo-démocrate de la province. La nouvelle législation rend les choses plus difficiles pour les entreprises de faire pression sur les travailleurs, de les intimider et de les dissuader d’adhérer à un syndiquer.

« Nous sommes fiers d'accueillir d'autres travailleuses et travailleurs de Starbucks dans notre famille syndicale en plein développement », a déclaré Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien. « Les baristas de Valley Centre se joignent au nombre croissant de travailleuses et travailleurs de Starbucks en Amérique du Nord qui s'organisent pour obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Nous nous réjouissons de continuer à aider ces travailleuses et travailleurs qui s'unissent pour se faire entendre et obtenir le respect que leur doit Starbucks ».

La commission des relations de travail de la C.-B. a également ordonné que les travailleurs du Starbucks de Valley Centre fassent partie de la même unité de négociation que les syndiqués Métallos du Starbucks de Clayton Crossing de Surrey.

« Nous sommes heureux de l'ordonnance de la Commission d'inclure les travailleurs de Valley Centre à Langley à l'accréditation de Surrey Clayton Crossing. Cela signifie que les deux magasins seront traités comme une seule unité de négociation et régis par une seule convention collective », a affirmé Scott Lunny.

Le Syndicat des Métallos représente également les travailleurs de Starbucks du magasin de Douglas Street à Victoria, en C.-B., et a déposé des demandes pour six autres magasins en Alberta où les travailleurs cherchent à obtenir des votes d'accréditation syndicale.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au Canada et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide experience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus equitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

