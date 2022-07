Ferring anuncia pacote de benefícios de constituição familiar inovador e inclusivo para todos os seus colaboradores a nível global

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--A Ferring Pharmaceuticals, grupo biofarmacêutico líder em medicina reprodutiva e saúde materna, com operação em Portugal, anunciou a introdução de um novo pacote global de benefícios de constituição familiar para os seus colaboradores. A Ferring está empenhada em construir famílias de todas as formas e tamanhos. Como parte deste compromisso, introduziu um modelo holístico de apoio a três níveis que proporciona benefícios financeiros para a construção da família, um inovador padrão global mínimo de 26 semanas de licença parental remunerada para ambos os pais, assim como uma maior sensibilização e apoio no trabalho.

O pacote de benefícios reconhece as complexidades da construção de uma família e visa permitir diferentes opções, removendo as barreiras financeiras e proporcionando o acesso a cuidados de qualidade, sendo prestada assistência financeira ilimitada no âmbito dos serviços dos seus prestadores.

O programa da Ferring proporciona igualdade de oportunidades para criar uma família, independentemente da situação médica, circunstâncias pessoais ou estrutura familiar. Isto significa fornecer o apoio financeiro necessário para aceder a tratamentos de fertilidade, programas de barriga de aluguer, adoção, congelamento de ovos, aconselhamento e serviços relacionados. Além disso, para assegurar que os colaboradores se sintam apoiados durante o processo de constituição familiar, estão disponíveis licenças remuneradas para tratamentos de fertilidade e processos de adoção.

Com base no pacote de benefícios de fertilidade oferecido aos seus colaboradores baseados nos EUA através do seu fornecedor, Progyny, a Ferring contratou agora a Carrot, para apoiar os seus colaboradores no resto do mundo.

Estima-se que a infertilidade afeta um em cada seis casais heterossexuais em todo o mundo, sendo uma questão clínica significativa.1,2 Os impactos negativos da infertilidade são profundos, existindo um fosso claro entre o número de pessoas que sofrem de problemas de saúde mental devido à infertilidade e o número de pessoas que procuram ajuda para resolver estes problemas.3 Subjacente ao apoio prático fornecido pelo novo programa, está o apoio ao bem-estar emocional dos colaboradores, através de quatro semanas de licença remunerada devido a aborto, por exemplo, e serviços de aconselhamento oferecidos a todos os colaboradores desde o início da sua jornada de fertilidade.

Cristiano Ferreira, GM da Ferring Service Center, afirma que a Ferring pretende ajudar pessoas de todo o mundo a constituir família e a viverem melhor - "é com base neste compromisso que introduzimos um novo pacote de benefícios abrangente e inclusivo que visa fomentar e apoiar todos os nossos colaboradores a constituir família, quer seja através de apoio financeiro para tratamentos de fertilidade ou outros, como licenças remuneradas de apoio à parentalidade. Queremos ainda fomentar um ambiente de trabalho que apoie e valorize o processo de constituição familiar”.

Enquanto empresa líder mundial de saúde em medicina reprodutiva e saúde materna, a Ferring pretende avançar com o seu #ProjectFamilyCommitment, criando uma experiência de fertilidade e familiaridade no trabalho, e aumentar a consciência das experiências dos percursos de constituição familiar e fomentar o apoio, respeito e compreensão em todos os seus locais de trabalho. Através de formação, eventos de sensibilização e diálogo aberto, a Ferring assegurará que o seu novo programa vá mais além da assistência financeira ou das políticas de licenças e criará um local de trabalho familiar e favorável à fertilidade.

Ferring Pharmaceuticals é um grupo biofarmacêutico orientado para a investigação, empenhado em ajudar pessoas de todo o mundo a construir famílias e a viver melhor. Com sede em Saint-Prex, Suíça, a Ferring é líder em medicina reprodutiva e saúde materna, e nas áreas de especialidade de Gastroenterologia e Urologia. A Ferring tem vindo a desenvolver tratamentos para mães e bebés há mais de 50 anos e tem um portfólio que abrange tratamentos desde a conceção até ao nascimento. Fundada em 1950, a empresa privada Ferring emprega atualmente cerca de 6.000 pessoas em todo o mundo, tem as suas próprias filiais operacionais em mais de 50 países, e comercializa os seus produtos em 110 mercados. Em 2020, o Grupo reforçou a sua presença em Portugal com o lançamento de um Service Center com diferentes áreas técnicas (como IT, Finanças, Recursos Humanos, entre outras), que visa reforçar o quadro de competências e apoiar a implementação da estratégia da Ferring.

