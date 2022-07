Ferring annuncia un innovativo e inclusivo pacchetto di benefit pensato per la crescita delle famiglie dei dipendenti in tutto il mondo (Video: Business Wire)

SAINT-PREX, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals si impegna per aiutare le famiglie a crescere, indipendentemente dalla tipologia e dal numero di componenti, e nel quadro di tale impegno ha annunciato l’introduzione di un pacchetto di benefit per i dipendenti in tutto il mondo, basato su un modello olistico a tre livelli che prevede assistenza finanziaria, un rivoluzionario periodo minimo di 26 settimane di congedo parentale retribuito in caso di fecondazione naturale o artificiale oppure di adozione nonché sensibilizzazione e sostegno maggiori sul lavoro.

Questo pacchetto completo riconosce le complessità esistenti nel far crescere una famiglia e mira a consentire un’ampia scelta in merito eliminando gli ostacoli finanziari e offrendo accesso a cure di qualità. Viene fornita assistenza finanziaria illimitata nell’ambito dei servizi previsti.

Il pacchetto Ferring offre pari opportunità per diventare un genitore indipendentemente dalle esigenze mediche, dalle circostanze personali o dalla struttura familiare. Sono previsti pertanto l’assistenza finanziaria necessaria per trattamenti di fecondazione artificiale e in vitro, programmi di maternità surrogata, adozione, consulenze e servizi correlati. Inoltre, per far sì che i dipendenti abbiano il sostegno necessario durante il percorso di crescita della loro famiglia, è disponibile un congedo retribuito sia per trattamenti di fecondazione che per pratiche di adozione.

Sulla base del pacchetto di benefit per la fertilità che da lungo tempo Ferring offre ai dipendenti statunitensi tramite Progyny, un’azienda specializzata nell’erogazione di questi servizi, Ferring si è ora rivolta a Carrot per sostenere i dipendenti nel resto del mondo.

L’infertilità è un problema critico significativo, che si stima colpisca 1 coppia eterosessuale su 6 in tutto il mondo.1,2 Varie ricerche hanno rivelato che gli impatti negativi dell’infertilità sono profondi e che esiste uno scarto evidente fra il numero di persone affette da problemi di salute mentale risultanti da tale condizione e il numero di quelle che richiedono assistenza per farvi fronte.3 Alla base del sostegno pratico assicurato dal nuovo pacchetto vi saranno misure di supporto del benessere emotivo e psichico dei dipendenti, per esempio con quattro settimane di congedo retribuito nei casi di aborto spontaneo e servizi di consulenza offerti a tutti i dipendenti sin dall’inizio del percorso di fertilità.

“Ferring s’impegna per sostenere i diritti di chiunque a creare una famiglia, indipendentemente dalla propria condizione, da dove si vive o da chi si ama. Il nuovo pacchetto per la crescita delle famiglie assicura uno standard globale a tal fine a prescindere dalla sede di lavoro, dal ruolo che si svolge o dalle circostanze familiari. Non fa ipotesi né in merito al genere, all’orientamento sessuale o allo stato del rapporto mantenuto né riguardo alle responsabilità o ai ruoli parentali nelle prime fasi della cura dei figli”, spiega Christelle Beneteau, membro del Comitato esecutivo e Direttrice Risorse umane presso Ferring Pharmaceuticals.

Aggiunge Christelle: “Mentre facciamo ogni sforzo per dare l’esempio su come diventare un datore di lavoro che faciliti la crescita della famiglia e le possibilità di fertilità, sono estremamente orgogliosa di questo pacchetto completo, inclusivo e ineguagliato. Tutti i nostri dipendenti contribuiscono collettivamente a portare avanti la nostra mission – far crescere le famiglie e aiutare le persone a vivere meglio. Desideriamo fare tutto ciò che è possibile per sostenerle nel percorso di crescita della famiglia, eliminando gli ostacoli e garantendo un ambiente che le metta in grado di focalizzare l’attenzione sulle loro famiglie in questo momento importante”.

Leader mondiale nel settore dell’assistenza sanitaria con un focus sulla salute materna e sulla medicina riproduttiva, Ferring mira a portare avanti il suo impegno #ProjectFamily creando un’esperienza di facilitazione della crescita della famiglia e delle possibilità di fertilità sul lavoro, sensibilizzando sui problemi dei percorsi di crescita della famiglia e favorendo sostegno, rispetto e comprensione in tutte le sue sedi lavorative. Tramite corsi di formazione, eventi di sensibilizzazione e un dialogo aperto, Ferring farà sì che il suo nuovo pacchetto per la crescita delle famiglie vada oltre la semplice assistenza finanziaria o norme base sul congedo per costruire un luogo di lavoro che agevoli le opportunità di fertilità e crescita della famiglia ineguagliato nel mondo.

Informazioni su Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals è un gruppo biofarmaceutico orientato alla ricerca che si impegna ad aiutare le persone in tutto il mondo a far crescere le loro famiglie e condurre vite migliori. Con sede centrale a Saint-Prex, Svizzera, Ferring è leader nel settore della salute materna e medicina riproduttiva e in aree di specializzazione nei rami della gastroenterologia e dell’urologia. Da oltre 50 anni Ferring sviluppa trattamenti per madri e neonati e vanta un portafoglio di trattamenti che coprono tutte le fasi dal concepimento alla nascita. Fondata nel 1950 e di proprietà privata, attualmente impiega circa 6.000 persone in tutto il mondo, ha affiliate operanti in più di 50 paesi e commercializza i suoi prodotti in 110 paesi.

Per maggiori informazioni visitare www.ferring.com o connettersi con Ferring su Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Nota – La disponibilità di assistenza finanziaria e l’accesso ad alcuni benefit sono soggetti alla conformità alle norme di legge locali.

# # #

Bibliografia

1 European Society of Human Reproduction and Embryology, ART Factsheet 2018. Disponibile su: https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources. Ultimo accesso: marzo 2022.

2 Organizzazione Mondiale della Sanità.Infertilità. Disponibile su https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1. Ultimo accesso: marzo 2022.

3 Boivin J et al. Tailored support may be required to reduce the impact of the infertility journey on mental health, relationships and daily lives of infertile patients and partners to infertile patients. Reproductive Biomedicine online. March 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.01.015

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.