Ferring kondigt baanbrekend en inclusief voorzieningenpakket voor gezinsopbouw aan voor al zijn werknemers wereldwijd

SAINT-PREX, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals zet zich in om families van elke vorm en grootte op te bouwen. Als onderdeel van deze verbintenis heeft Ferring de invoering aangekondigd van een nieuw wereldwijd voorzieningenpakket voor gezinsopbouw voor zijn werknemers. Het holistische drieledige ondersteuningsmodel biedt financiële voorzieningen voor gezinsopbouw, een baanbrekende wereldwijde minimumnorm van 26 weken van gelijk betaald ouderschapsverlof voor aanstaande ouders en hun partners, evenals meer bewustzijn en ondersteuning op het werk.

Het uitgebreide pakket erkent de complexiteit van het opbouwen van een gezin en heeft tot doel verschillende opties voor gezinsopbouw mogelijk te maken door de financiële barrières weg te nemen en toegang te bieden tot kwaliteitszorg. Onbeperkte financiële bijstand wordt verleend in het kader van de diensten van de aanbieders.

Het ondersteuningspakket van Ferring biedt gelijke kansen om een ouder te worden, ongeacht medische noodzaak, persoonlijke omstandigheden of gezinsstructuur. Dit betekent het verstrekken van de financiële steun die nodig is om toegang te krijgen tot vruchtbaarheidsbehandelingen, draagmoederschapsprogramma's, adoptie, het invriezen van eicellen, counseling en aanverwante diensten. Om ervoor te zorgen dat werknemers zich gesteund voelen tijdens het proces van hun gezinsopbouw, is betaald verlof beschikbaar voor vruchtbaarheidsbehandelings- en adoptieprocedures.

Voortbouwend op het al lang bestaande pakket met vruchtbaarheidsvoorzieningen dat aan zijn in de VS gevestigde werknemers wordt aangeboden via de aanbieder Progyny, heeft Ferring nu Carrot ingeschakeld om zijn werknemers in de rest van de wereld te ondersteunen.

Onvruchtbaarheid is een belangrijk klinisch probleem, dat naar schatting 1 op de 6 heteroseksuele paren wereldwijd treft.1,2 Onderzoek heeft uitgewezen dat de negatieve gevolgen van onvruchtbaarheid groot zijn en dat er een duidelijke kloof bestaat tussen het aantal mensen met psychische problemen als gevolg van onvruchtbaarheid en het aantal dat hulp zoekt om deze geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken.3 Naast de praktische ondersteuning die door het nieuwe pakket wordt geboden, zal er ook ondersteuning zijn voor het emotionele welzijn van werknemers, met bijvoorbeeld vier weken betaald verlof voor een miskraam, en counselingdiensten aangeboden aan alle werknemers vanaf het begin van hun vruchtbaarheidstraject.

“Bij Ferring zetten we ons in om te pleiten voor het recht van iedereen om een gezin te stichten, ongeacht wie je bent, waar je woont of van wie je houdt. Het nieuwe ondersteuningspakket voor gezinsopbouw zorgt voor een wereldwijde standaard voor ondersteuning, ongeacht locatie, functie of familieomstandigheden. Het doet geen aannames over geslacht, seksuele geaardheid of relatiestatus, of over ouderlijke rollen of verantwoordelijkheden in de vroege stadia van de kinderopvang,” aldus Christelle Beneteau, lid van het Uitvoerend Comité en Chief Human Resources Officer bij Ferring Pharmaceuticals.

Christelle voegde toe: “We streven ernaar het goede voorbeeld te geven door een vruchtbaarheids- en gezinsvriendelijke werkgever te worden, en ik ben enorm trots op dit toonaangevende, uitgebreide en inclusieve pakket. Al onze medewerkers dragen gezamenlijk bij aan het bevorderen van onze missie om gezinnen op te bouwen en mensen te helpen een beter leven te leiden. We willen er alles aan doen om hen te ondersteunen bij hun eigen gezinsopbouwproces door barrières weg te nemen en een omgeving te bieden waarin ze in staat zijn zich op dit belangrijke moment op hun gezin te concentreren.”

Als toonaangevend wereldwijd gezondheidsbedrijf op het gebied van reproductieve geneeskunde en de gezondheid van moeders, streeft Ferring ernaar om zijn #ProjectFamily Commitment te stimuleren door een vruchtbaarheids- en gezinsvriendelijke ervaring op het werk te creëren en het bewustzijn van de ervaringen op het gebied van gezinsopbouwende trajecten te vergroten, en door steun, respect en begrip te kweken op al zijn werkplekken. Door middel van training, bewustmakingsevenementen en een open dialoog zal Ferring ervoor zorgen dat het nieuwe ondersteuningspakket voor gezinsopbouw verder gaat dan financiële bijstand of verlofbeleid en zorgt voor een wereldleidende gezins- en vruchtbaarheidsvriendelijke werkplek.

Over Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals is een onderzoeksgedreven, gespecialiseerde biofarmaceutische groep die zich inzet om mensen over de hele wereld te helpen een gezin op te bouwen en een beter leven te leiden. Ferring, met hoofdkantoor in Saint-Prex, Zwitserland, is een leider in reproductieve geneeskunde en maternale gezondheid, en in gespecialiseerde gebieden binnen gastro-enterologie en urologie. Ferring ontwikkelt al meer dan 50 jaar behandelingen voor moeders en baby's en beschikt over een portfolio van behandelingen, van conceptie tot geboorte. Ferring werd opgericht in 1950 en heeft nu wereldwijd ongeveer 6.000 mensen in dienst. Het bedrijf heeft eigen dochterondernemingen in meer dan 50 landen en verkoopt zijn producten in 110 landen.

Opmerking: de beschikbaarheid van financiële ondersteuning en toegang tot bepaalde voorzieningen is onderhevig aan naleving van de lokale wetgeving.

