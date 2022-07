Nissan Canada et Karine Vanasse poursuivent leur partenariat pour les trois prochaines années

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Nissan Canada est fière d’annoncer le renouvellement de son entente avec l’actrice québécoise Karine Vanasse en tant que porte-parole de la marque au Québec, pour les trois prochaines années.

Depuis sa nomination comme ambassadrice du Rogue en 2020, puis comme porte-parole de Nissan au Québec en 2021, le partenariat entre Karine et Nissan Canada est déjà bien ancré auprès de la population québécoise. Le style, l’énergie et l’assurance de Karine se collent bien à l’univers de Nissan. C’est sur cette lancée que Nissan Canada a de nouveau fait appel à Karine pour tourner une campagne sous forme de film d’action.

« Le Québec est un marché important pour Nissan, et ce partenariat témoigne de notre engagement qui est de continuer de nous démarquer et garder une place dans le cœur des Québécois. En renouvelant notre collaboration avec Karine, nous continuons à créer des campagnes de communication pertinentes tout en poursuivant le lien qui s’est créé entre les Québécois, Karine et Nissan. De plus, Karine représente nos valeurs communes de confiance, modernité, audace, innovation et accessibilité. », explique Ken Hearn, directeur du marketing chez Nissan Canada.

« Je suis fière d’agir en tant que porte-parole pour Nissan Canada au Québec. Depuis plus d’un an et demi, j’ai eu l’occasion de participer au lancement du nouveau Rogue et de la toute nouvelle Nissan Z parmi de nombreux autres modèles de la marque. J’ai eu aussi le plaisir de faire partie de productions publicitaires 100 % de chez nous toujours plus excitantes les unes que les autres, comme la dernière campagne Vivez l’Action, où l’on m’a fait vivre des émotions fortes ! », a déclaré Karine Vanasse.

Re-Vivez l’Action avec Nissan et Karine Vanasse ici.

C’est avec cette stratégie de communication en tête que Nissan Canada poursuivra ses activités. Injecter plus d’émotions et d’adrénaline dans ses campagnes tout en mettant de l’avant les technologies intelligentes de sécurité et de conduite, la robustesse, la fiabilité et la puissance de ses véhicules. Depuis ses débuts en tant que porte-parole, Karine Vanasse a contribué à plusieurs campagnes de publicité, notamment la campagne Redécouvrir votre monde avec le Rogue 2021, puis celles de la Nissan Z 2023 et du ARIYA 2023.

Dans le cadre du renouvèlement de partenariat, Karine prendra part à des publicités pour Nissan Canada, ainsi qu’à des événements de la marque. Notamment des activités entourant la Coupe Nissan Sentra, une série de courses exclusive au Canada qui se déroule de mai à septembre sur des pistes au Québec et en Ontario. Pour consulter le calendrier complet des courses, visitez le site coupesentra.com.

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. Premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 210 concessionnaires Nissan indépendants, dont 84 sont aussi concessionnaires de véhicules commerciaux et 123 sont certifiés pour les véhicules électriques, et 41 détaillants INFINITI.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez www.nissan.ca et www.INFINITI.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.