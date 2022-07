AirCarbon Exchange (ACX) signe un accord de collaboration avec le Centre financier international de Nairobi (NIFC) et la bourse du Nairobi (NSE)

AirCarbon Exchange Signs Collaboration Agreement with the Nairobi International Financial Centre and the Nairobi Securities Exchange (Photo: AETOSWire)

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--AirCarbon Exchange (ACX), la bourse mondiale qui révolutionne le marché de la compensation carbone volontaire, a signé un accord de collaboration avec le Centre financier international de Nairobi (NIFC) et la Bourse de Nairobi (NSE), pour développer la Bourse de Compensation de Carbone au Kenya. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie tenue à l’occasion du lancement officiel du Centre financier international de Nairobi (NIFC). Le NIFC constitue une initiative phare dans le cadre du pilier économique de la Vision 2030 du Kenya, conçu pour renforcer la compétitivité mondiale du pays en facilitant l’investissement et la conduite de services financiers, de transactions et d’activités connexes. Le partenariat permettra d’établir un écosystème carbone au Kenya relié au carnet de commandes de la base internationale des clients d’ACX, permettant ainsi aux acheteurs et aux vendeurs, internationaux et nationaux, de mener leurs transactions d’une manière efficace et transparente.

Dans un discours lu en son nom par Joseph Kinyua, chef de la fonction publique, le président Uhuru Kenyatta a déclaré : « Le NIFC a été conçu comme un environnement commercial efficace et prévisible pour renforcer la confiance aux grands pools de capitaux mondiaux qui suivaient nos progrès mais n’avaient pas encore pris la décision d’investir. Il est de même conçu pour attirer des flux de capitaux qui pourraient servir d’agents transformateurs, non seulement pour l’économie kenyane, mais aussi pour l’économie africaine. »

Le président du conseil d’administration du NIFC, Vincent Rague, a annoncé que le centre mettra l’accent sur trois thèmes clés, notamment la technologie financière, le financement vert et l’attraction de capitaux et des sièges des firmes multinationales. L’Autorité du NIFC et la Bourse de Nairobi (NSE) s’étaient mis d’accord avec l’ACX pour le lancement d’une Bourse de compensation de carbone au Kenya et ont signé officiellement l’accord lors de la cérémonie du lancement du NIFC, pour étendre la plate-forme mondiale d’ACX au continent africain. Cela permettra de renforcer le financement climatique au Kenya en établissant un marché mondial accessible localement pour les compensations de carbone.

Kevin Iwanaga, Président et Directeur de l’exploitation pour la région MENA, à l’ACX, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à l’Autorité du NIFC et la NSE pour le lancement d’une Bourse première en son genre pour la compensation de carbone au Kenya. Cette Bourse sera un élément important de l’écosystème financier durable du Kenya et jouera un rôle déterminant dans l’afflux de capitaux étrangers vers les projets à fort impact environnemental du Kenya, notamment le reboisement, la restauration des terres et les nouvelles technologies telles que la capture du dioxyde de carbone dans l’air (DAC) et la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). Nous sommes impatients de collaborer avec le NIFC et la NSE dans cette entreprise importante et opportune. »

