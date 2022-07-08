玫琳凱公司與Jack Gilbert博士合作，深入研究皮膚「微生物組」及其對老化過程的影響

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的護膚研究公司玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)宣佈，已與加州大學聖地牙哥分校醫學院兒科教授、加州大學聖地牙哥分校斯克里普斯海洋研究所微生物海洋學教授Jack Gilbert博士建立新的合作夥伴關係。透過合作夥伴關係，玫琳凱的科學家將與Gilbert博士聯手，研究對老化和皮膚健康極為重要但人們卻所知甚少的領域：皮膚微生物組。

玫琳凱公司產品與科學創新長Lucy Gildea博士表示：「瞭解人類的正常老化過程如何影響皮膚微生物群可能會帶來令人興奮的新發現，並有可能重塑未來的化妝品設計。我們很高興與Gildea博士合作，深入瞭解微生物組對整體皮膚健康的影響。」

2022年，Gilbert博士出任加州大學聖地牙哥分校微生物組和總體基因體學中心聯合主任。該中心是美國國立衛生研究院1.75億美元「營養促進精準健康」(Nutrition for Precision Health)計畫的一部分。玫琳凱的科學家們希望借助Gilbert博士的專長，探索不同皮膚屬性與女性的微生物變化之間的相關性。Gildea博士補充道：「這方面的知識存在落差，我們希望能彌補不足之處。」

先前的研究得出結論，人類皮膚有自己複雜的生態系統，該系統由細菌和其他微生物組成，構成皮膚健康的基礎。作為人體覆蓋面積最大的器官，皮膚需要這些細菌來保持良好功能，類似腸道和腸道微生物群落之間的關係。這些細菌群落因位置、年齡、性別以及與環境的相互作用而擁有獨特的特徵。對於導致皮膚產生這些高變異性細菌群落的因素，以及這些細菌群落對老化過程的影響，人類目前掌握的知識非常有限。

玫琳凱長期致力於推動皮膚健康的研究和發展，與Gilbert博士的合作只是該品牌為加強相關工作而推出的新措施。玫琳凱在其全球產品組合中擁有1,600多項產品、技術和包裝設計專利。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以邁向經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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