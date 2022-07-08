玫琳凯公司与Jack Gilbert博士合作，深入研究皮肤“微生物组”及其对衰老过程的影响

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的护肤研究公司玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)宣布，公司已与加州大学圣地亚哥分校医学院儿科教授、加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所微生物海洋学教授Jack Gilbert博士建立新的合作伙伴关系。通过合作，玫琳凯的科学家将与Gilbert博士联手，研究对衰老和皮肤健康极为重要但人们却所知甚少的领域：皮肤微生物组。

玫琳凯公司产品与科学首席创新官Lucy Gildea博士表示：“ 了解人类的正常衰老过程如何影响皮肤微生物群可能会带来令人兴奋的新发现，并有可能重塑未来的化妆品设计。我们很高兴与Gildea博士合作，深入了解微生物组对整体皮肤健康的影响。”

2022年，Gilbert博士出任加州大学圣地亚哥分校微生物组和宏基因组学中心联合主任。该中心是美国国立卫生研究院下属1.75亿美元“营养促进精准健康”(Nutrition for Precision Health)计划的组成部分。玫琳凯的科学家们希望借助Gilbert博士的专长，来探索不同皮肤属性与女性的微生物变化之间的相关性。Gildea博士补充道：“这方面的机制尚不清楚，我们希望能找出规律。”

先前的研究得出结论，人类皮肤有自己复杂的生态系统，该系统由细菌和其他微生物组成，构成了皮肤健康的基础。作为人体覆盖面积最大的器官，皮肤需要这些细菌来保持良好功能，类似肠道和肠道微生物群落之间的关系。这些细菌群落拥有各自独特的特征，并受位置、年龄、性别以及与环境的相互作用等因素影响。哪些因素导致皮肤产生这些极易发生变化的细菌群落？这些细菌群落对衰老过程有何影响？人类目前掌握的知识非常有限。

玫琳凯长期致力于推动皮肤健康的研究和发展，与Gilbert博士的合作只是该品牌为加强相关工作而推出的一项新举措。玫琳凯在其全球产品组合中拥有1,600多项产品、技术和包装设计专利。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性实现经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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