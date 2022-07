Mary Kay Inc. sigla una partnership con il dott. Jack Gilbert per condurre ulteriori studi sul “microbioma” cutaneo e il suo impatto sul processo di invecchiamento

Mary Kay Inc. has announced a new partnership with Dr. Jack Gilbert, professor of pediatrics at the University of California San Diego School of Medicine and professor of microbial oceanography at UC San Diego Scripps Institution of Oceanography. Through the partnership, scientists at Mary Kay will work in conjunction with Dr. Gilbert to study one of the most important—but least understood—areas of aging and skin health: the skin Microbiome. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., una delle società di ricerca leader al mondo nel settore della cura della pelle, ha annunciato una nuova collaborazione con il dott. Jack Gilbert, professore di Pediatria presso la Scuola di Medicina dell’Università della California San Diego (UC San Diego), nonché professore di Oceanografia microbica presso l’Istituto Scripps di Oceanografia presso l’UC San Diego. Ai sensi di questa partnership gli scienziati presso Mary Kay affiancheranno il dott. Gilbert per studiare una delle aree più importanti e meno comprese in materia di invecchiamento e salute della pelle: il microbioma cutaneo.

“ Comprendere in che modo il nostro normale processo di invecchiamento influenzi il microbiota cutaneo può aprire la strada a sorprendenti nuove scoperte che possono plasmare il futuro nel campo dello sviluppo di prodotti cosmetici”, ha affermato la dott.ssa Lucy Gildea, responsabile di innovazione, prodotti e ricerca scientifica presso Mary Kay. “ Siamo estremamente entusiasti di collaborare con il dott. Gilbert per comprendere più a fondo l’impatto del microbioma sulla salute della pelle in generale”.

Nel 2022 il dott. Gilbert è diventato co-direttore del Centro per microbioma e metagenomica presso l’UC San Diego, parte del programma da 175 milioni di dollari “ Nutrizione per una salute di precisione (Nutrition for Precision Health)” dei National Institutes of Health. Avvalendosi delle competenze del dott. Gilbert, gli scienziati presso Mary Kay auspicano di esplorare in che modo i diversi attributi della pelle sono associati alle variazioni microbiche nelle donne. “ Abbiamo riscontrato una lacuna di conoscenza in questo campo”, ha aggiunto la dott.ssa Gildea. “Che ci auguriamo di poter colmare”.

Studi condotti in passato hanno concluso che l’epidermide degli esseri umani è provvista di un proprio complesso ecosistema costituito da batteri e altri microorganismi di cui fungono da solida base. Proprio come è stato riscontrato nell’intestino, la cute, l’organo più grande del corpo umano, ha bisogno di questi batteri per funzionare in modo ottimale. Inoltre, tali comunità batteriche assumono caratteristiche uniche in funzione del luogo, dell’età, del genere e dell’interazione con l’ambiente. La conoscenza in termini di quali fattori contribuiscano esattamente all’estrema variabilità delle comunità batteriche presenti sulla pelle e il loro impatto sul processo di invecchiamento è molto limitata.

La collaborazione con il dott. Gilbert è solo l’ultima tra le iniziative condotte dal marchio Mary Kay per promuovere le attività di ricerca e sviluppo dedicate alla salute della pelle. Mary Kay possiede più di 1.600 brevetti per i prodotti, le tecnologie e i sistemi d’imballaggio facenti parte del suo portafoglio globale.

Informazioni su Mary Kay

Tra le prime donne a smantellare le barriere poste per le donne, Mary Kay Ash fondò la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un unico obiettivo: migliorare la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in una società multimiliardaria, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 paesi. In quanto società fautrice dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna per aiutare le donne nel proprio percorso di indipendenza economica attraverso l’educazione, l’affiancamento, il sostegno, la creazione di reti e l’innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza alla base della bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay crede nei valori di arricchimento della vita di oggi per realizzare un domani sostenibile, collaborando con organizzazioni di tutto il mondo per promuovere l’eccellenza imprenditoriale, sostenendo la ricerca sul cancro, favorendo la parità di genere, proteggendo le vittime di abuso domestico, abbellendo le nostre comunità e incoraggiando i bambini a vivere i propri sogni. Per saperne di più su marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguiteci su Twitter.

