Mary Kay Inc. werkt samen met Dr. Jack Gilbert om het ‘microbioom’ van de huid en de impact op het verouderingsproces verder te bestuderen

Mary Kay Inc. has announced a new partnership with Dr. Jack Gilbert, professor of pediatrics at the University of California San Diego School of Medicine and professor of microbial oceanography at UC San Diego Scripps Institution of Oceanography. Through the partnership, scientists at Mary Kay will work in conjunction with Dr. Gilbert to study one of the most important—but least understood—areas of aging and skin health: the skin Microbiome. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een van ’s werelds toonaangevende onderzoeksbureaus op het gebied van huidverzorging, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Dr. Jack Gilbert, hoogleraar kindergeneeskunde aan de University of California San Diego School of Medicine en hoogleraar microbiële oceanografie aan de UC San Diego Scripps Institution of Oceanography. Door de samenwerking zullen wetenschappers van Mary Kay samenwerken met Dr. Gilbert om een van de belangrijkste, maar minst begrepen, gebieden van veroudering en huidgezondheid te bestuderen: het huidmicrobioom.

“ Begrijpen hoe ons normale verouderingsproces de microbiota van de huid beïnvloedt, kan verrassende nieuwe ontdekkingen opleveren die de toekomst vormgeven bij het ontwerpen van cosmetische producten”, zei Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, product en wetenschap bij Mary Kay Inc. “ We zijn enthousiast om samen te werken met Dr. Gilbert om de impact van het microbioom op de algehele gezondheid van de huid beter te begrijpen.”

In 2022 werd Dr. Gilbert mededirecteur van het Microbiome and Metagenomics Center aan de UC San Diego, onderdeel van het Nutrition for Precision Health-programma van de National Institutes of Health, dat 175 miljoen dollar waard is. In combinatie met de expertise van Dr. Gilbert hopen wetenschappers van Mary Kay te onderzoeken hoe verschillende huidkenmerken worden geassocieerd met microbiële verschuivingen bij vrouwen. “Er is hier een kenniskloof”, voegde Dr. Gildea eraan toe. “We hopen die te overbruggen.”

Eerder onderzoek heeft geconcludeerd dat de menselijke huid zijn eigen complexe ecosysteem van bacteriën en andere micro-organismen heeft die als gezonde basis dienen. Net als wat er in de darm is gevonden, heeft de menselijke huid, het grootste orgaan van het lichaam, deze bacteriën nodig voor een optimale functie. Deze bacteriële gemeenschappen behouden ook een unieke handtekening op basis van locatie, leeftijd, geslacht en interactie met de omgeving. Er is zeer beperkte kennis van welke factoren precies bijdragen aan de zeer variabele bacteriële gemeenschappen op de huid en hun impact op het verouderingsproces.

Het partnerschap met Dr. Gilbert is slechts de nieuwste inspanning van Mary Kay om de langdurige inzet van het merk voor het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huidgezondheid te versterken. Mary Kay is houder van meer dan 1600 patenten voor producten, technologieën en verpakkingsontwerpen binnen haar wereldwijde portfolio.

Over Mary Kay

