Mary Kay Inc. schließt sich mit Dr. Jack Gilbert zusammen, um das „Mikrobiom“ der Haut und die Auswirkungen auf den Alterungsprozess weiter zu untersuchen

Mary Kay Inc. has announced a new partnership with Dr. Jack Gilbert, professor of pediatrics at the University of California San Diego School of Medicine and professor of microbial oceanography at UC San Diego Scripps Institution of Oceanography. Through the partnership, scientists at Mary Kay will work in conjunction with Dr. Gilbert to study one of the most important—but least understood—areas of aging and skin health: the skin Microbiome. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., eines der führenden forschenden Hautpflegeunternehmen der Welt, teilte eine neue Partnerschaft mit Dr. Jack Gilbert, Professor für Kinderheilkunde an der University of California San Diego School of Medicine und Professor für mikrobielle Ozeanographie an der UC San Diego Scripps Institution of Oceanography, mit. Die Wissenschaftler von Mary Kay werden im Rahmen dieser Partnerschaft mit Dr. Gilbert zusammenarbeiten, um einen der wichtigsten – aber am wenigsten verstandenen – Bereiche des Alterns und der Hautgesundheit zu untersuchen: das Mikrobiom der Haut.

„ Wenn wir verstehen, wie unser normaler Alterungsprozess die Mikrobiota der Haut beeinflusst, können wir verblüffende neue Entdeckungen machen, die die Zukunft bei der Entwicklung von kosmetischen Produkten prägen“, sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay Inc. „ Wir sind hoch erfreut, mit Dr. Gilbert zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen des Mikrobioms auf die allgemeine Hautgesundheit besser zu verstehen.“

Dr. Gilbert wurde im Jahre 2022 zum Co-Director des Microbiome and Metagenomics Center an der UC San Diego ernannt, das Teil des 175 Millionen Dollar schweren Programms Nutrition for Precision Health der National Institutes of Health ist. Die Wissenschaftler bei Mary Kay möchten in Verbindung mit Dr. Gilberts Fachwissen erforschen, wie unterschiedliche Hautmerkmale mit mikrobiellen Veränderungen bei Frauen zusammenhängen. „Hier gibt es eine Wissenslücke“, fügte Dr. Gildea hinzu. „ Wir hoffen, dass wir sie schließen können.“

Aus früheren Untersuchungen geht hervor, dass die menschliche Haut über ein eigenes komplexes Ökosystem von Bakterien und anderen Mikroorganismen verfügt, die ihr als gesunde Grundlage dienen. Ähnlich wie im Darm braucht auch die menschliche Haut – das größte Organ des Körpers – diese Bakterien für eine optimale Funktion. Auch diese Bakteriengesellschaften besitzen je nach Ort, Alter, Geschlecht und Interaktion mit der Umwelt eine einzigartige Signatur. Man weiß nur sehr wenig darüber, welche Faktoren genau zu den höchst unterschiedlichen Bakteriengemeinschaften auf der Haut beitragen und welche Auswirkungen sie auf den Alterungsprozess haben.

Die Partnerschaft mit Dr. Gilbert stellt lediglich die jüngsten Bemühungen von Mary Kay dar, das langjährige Engagement der Marke für die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Hautgesundheit zu verstärken. Mary Kay hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns im globalen Portfolio des Unternehmens.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

