EMERYVILLE, Californie--(BUSINESS WIRE)--SLINGSHOT BIOSCIENCES, INC., développeurs de cellules synthétiques, ont annoncé aujourd’hui l’extension de leur réseau de distribution via un nouvel accord avec OLS – OMNI Life Science. OLS est votre partenaire pour les solutions de cytométrie en flux, culture cellulaire, comptage de cellules, imagerie et analyse de cellules. Nous proposons des systèmes innovants pour l’ensemble du flux de travail de la recherche cellulaire : De la culture cellulaire à l’analyse cellulaire en temps réel, au comptage des cellules et à la microbiologie.

L’accord accorde à OLS les droits de distribuer et revendre les produits de Slingshot Bio en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie. Grâce au réseau de clients d’OLS, Slingshot Bio sera en mesure d’établir sa présence sur le marché allemand, autrichien, suisse et italien avec la présence et le savoir-faire établis d’OLS qui vend dans le secteur de la cytométrie en flux, depuis de nombreuses années.

« Le réseau d’OLS nous fournira la pénétration du marché, nécessaire pour atteindre notre plein potentiel de vente. Slingshot Biosciences a envisagé de nombreux partenaires de distribution, et nous sommes convaincus que les connaissances approfondies d’OLS dans le domaine, sa présence bien ancrée, et sa vaste clientèle nous aideront à tirer parti de notre position sur le marché de la cytométrie en flux », a déclaré Jeffrey Kim, PDG et fondateur de Slingshot Biosciences, Inc.

Les contrôles cellulaires synthétiques de Slingshot Bio assurent un contrôle cohérent, précis et exact pour les chercheurs dans le domaine de la cytométrie en flux, en imitant les propriétés sanguines détectées par la cytométrie en flux. La capacité à fabriquer des contrôles cohérents pour la cytométrie en flux a fait défaut depuis des décennies et est maintenant reproductible avec précision grâce à la plateforme de fabrication unique en son genre de Slingshot Bio. « Les cellules synthétiques de Slingshot Bio renforcent et complètent considérablement notre portefeuille de cytométrie en flux, lequel est un pilier central d’OLS », a confié pour sa part Andreas Friese, directeur de l’exploitation d’OMNI Life Science. « L’identité de notre société implique une focalisation sur l’innovation, la précision et la reproductibilité ; et notre partenariat récemment établi avec Slingshot Bio nous permet de soutenir les laboratoires pendant l’intégralité de leur flux de travail, tout en maintenant des normes scientifiques élevées. »

À propos de Slingshot Biosciences, Inc.

Fondée en 2012, Slingshot Biosciences est une société de sciences de la vie à croissance rapide, dotée d’une technologie de plateforme, et dont la mission révolutionnaire est de faire des cellules synthétiques la référence pour toutes les applications cellulaires, notamment le diagnostic, le développement de thérapies cellulaires adoptives, et l’étalonnage d’instruments. Pour en savoir plus, consultez www.slingshotbio.com

