Carbios, On, Patagonia, PUMA et Salomon unissent leurs forces pour faire avancer la circularité de l’industrie textile

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnier dans le développement de solutions enzymatiques pour la fin de vie des polymères plastiques et textiles, a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits.

Cet accord, d’une durée de deux ans, aura notamment pour objectif d’accélérer le lancement de la technologie unique de biorecyclage de Carbios qui constitue une avancée majeure pour l’industrie du textile. Carbios et les quatre sociétés vont également mener des recherches sur la façon dont les produits peuvent être recyclés, évaluer le développement de solutions de collecte des articles usagés en polyester et tester des technologies de tri et de traitement. Il s’agira également de consolider des données sur le recyclage « de la fibre à la fibre » ainsi que sur les modèles de circularité.

Les quatre marques partagent un défi commun : leurs objectifs ambitieux de développement durable ne peuvent être que partiellement atteints avec les technologies de recyclage conventionnelles, qui portent principalement sur le recyclage de la bouteille à la fibre. Les réglementations futures nécessiteront davantage de circularité dans le packaging et le textile. Pourtant, le marché s’accorde sur le fait qu’il y aura bientôt pénurie de bouteilles en PET puisqu’elles seront utilisées pour la production circulaire de packaging alimentaires et boissons.

Le procédé innovant développé par Carbios constitue une vraie rupture pour le recyclage des fibres polyester (PET) qui, seules ou associées à d’autres fibres, sont largement utilisées dans les secteurs de l’habillement, de la chaussure et des articles de sport. Le polyester PET est la principale fibre dans l’industrie textile avec 52 millions de tonnes produites, dépassant même le coton avec 23 millions1. Le procédé de biorecyclage utilise une enzyme capable d’extraire de façon sélective le polyester et de le régénérer afin de retrouver une fibre vierge. Cette technologie révolutionnaire permet de déconstruire le polyester PET présent dans l’ensemble des déchets textiles qui ne peuvent pas être recyclés avec les technologies actuelles.

Les plastiques et les fibres PET sont utilisés dans la fabrication des biens de consommation du quotidien tels que les bouteilles, les packaging et les textiles. Aujourd’hui, le PET est produit en grande majorité à partir de ressources fossiles, puis utilisé et jeté suivant un modèle linéaire inefficient et source de gaspillage. En créant une économie circulaire à partir des plastiques et des fibres usagés, la technologie de biorecyclage de Carbios offre une solution à la fois durable et écoresponsable.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios, explique : « Ce modèle de Consortium a démontré son efficacité en franchissant avec succès des étapes importantes sur le packaging. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec les marques prestigieuses que sont On, Patagonia, PUMA et Salomon. Notre ambition commune est de contribuer à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile et d’aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs de développement durable en leur offrant une solution industrielle. »

Adrianne Gilbride, Responsable développement durable au sein de On ajoute: « On est engagé à devenir entièrement circulaire avant la fin de la décennie. Notre partenariat avec Carbios et les autres membres du consortium est une étape importante pour permettre à l'industrie de mettre en place des technologies circulaires à grande échelle. Le recyclage « fibre à fibre » est un élément clé pour boucler la boucle au sein de l'industrie du textile et de la chaussure. »

Natalie Banakis, Ingénieur Innovation Matériaux au sein de Patagonia, ajoute : « Chez Patagonia, nous utilisons activement notre entreprise pour « Save the Home planet ». Nous sommes ravis de nous associer à Carbios et au Consortium textile pour travailler en collaboration afin de réduire les déchets produits par les textiles. Le problème des déchets textiles est plus important qu'une entreprise ou une solution, et Patagonia est ravie de travailler dans un nouveau format pour résoudre ce problème. »

Howard Williams, Directeur Monde de l’Innovation Vêtements et Accessoires au sein de PUMA, ajoute : « Dans le cadre de notre stratégie « Forever Better » en matière de durabilité, nous ambitionnons d’utiliser 75 % de polyester recyclé dans nos Vêtements et Accessoires d’ici 2025. Le partenariat avec Carbios et leurs méthodes innovantes de biorecyclage constituent une approche prometteuse pour l’atteinte de nos objectifs et pour rendre notre industrie plus circulaire dans sa globalité. »

Olivier Mouzin, Responsable du programme Economie Circulaire chez Salomon, conclut : « Chez Salomon, nous offrons des solutions de pointe pour tous les adeptes de sports outdoor, de l’élite aux enthousiastes. Il nous a donc semblé naturel de nous joindre à ce Consortium composé de sociétés du secteur de l’habillement et de la chaussure, ainsi que de Carbios. Cette nouvelle organisation fera avancer le recyclage du textile et contribuera à créer un futur durable pour tous les sportifs de plein air.

Notre objectif en rejoignant ce Consortium est de sensibiliser à la fin de vie des textiles, avec comme ambition d’instaurer une vraie circularité dans cette industrie. Les entreprises du Consortium visent à rendre cela possible en innovant pour recycler les fibres d’un produit pour un autre. Ce partenariat avec Carbios — un leader de la chimie verte dont le procédé de biorecyclage permet de recycler la matière des vêtements et chaussures en fils destinés à confectionner de nouveaux produits — nous permettra de mieux atteindre nos ambitions. »

À propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Carbios est la seule entreprise au monde à avoir marié avec une telle efficience les deux sciences de l'enzymologie et de la plasturgie, pour trouver une solution durable à la fin de vie des plastiques et textiles.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donné pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques.

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

A propos de Patagonia: Patagonia est une Société certifiée "B Corp" et basée à Ventura, en Californie, reconnue internationalement pour la qualité de ses produits et son activisme environnemental. À ce jour, Patagonia a versé plus de 145 millions de dollars en subventions et dons en nature à des organisations communautaires à but non lucratif oeuvrant pour la protection des personnes et de la planète.

A propos de PUMA :

PUMA, l’une des premières marques mondiales de sport, dessine, développe, vend et commercialise chaussures, vêtements et accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA a fait la promotion sans relâche du sport et de la culture en créant rapidement des produits pour les athlètes les plus rapides au monde. PUMA offre des produits lifestyle inspirés par le sport et la performance dans des disciplines telles que le Football, le Running et le Training, le Basketball, le Golf, et les sports Automobiles. PUMA collabore avec des créateurs et d’autres marques de renommée pour amener le sport dans la culture de la rue et de la mode. Le Groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et siège à Herzogenaurach en Allemagne.

A propos de On :

On est né dans les Alpes Suisses avec un objectif : révolutionner les sensations du running en permettant à chacun de courir sur des nuages. Onze ans après le lancement sur le marché, On délivre une innovation de rupture dans l’industrie de la chaussure premium, de l’habillement et des accessoires pour de la haute performance en course à pied, sport de plein air et dans les activités du quotidien. Nourris des recommandations de ses clients, l’innovation primée CloudTec® de On, son design bien étudié et ses avancées révolutionnaires dans l’économie circulaire des vêtements de sport ont attiré une population de fans qui ne cesse de croître dans le monde entier — inspirant l’homme dans l’exploration, la découverte et la poursuite de ses rêves.

On est présent dans le monde dans plus de 60 pays et collabore avec une communauté digitale sur www.on-running.com.

A propos de Salomon :

Né dans les Alpes Françaises en 1947, Salomon s’engage à repousser les limites des sports de montagne en créant des équipements innovants qui permettent aux personnes de jouer, de progresser et de se dépasser dans les sports de plein air qu’ils ont choisis. L’entreprise produit et vend des chaussures premium, des équipements de sports d’hiver, de montagne et de randonnée, ainsi que des habits conçus spécifiquement pour toutes ces disciplines. Les produits sont développés dans le Centre de Design de la société à Annecy, où ingénieurs, designers et athlètes collaborent pour créer des solutions innovantes qui améliorent sans cesse les expériences outdoor de ceux qui considèrent la nature comme un vaste terrain de jeu.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

1 Source : données marché 2019