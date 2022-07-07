KBI Biopharma和Selexis在瑞士日內瓦舉行先進設施擴建的聯合剪綵儀式

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--JSR Life Sciences旗下公司KBI Biopharma SA (KBI)和Selexis SA昨天在瑞士日內瓦新落成的先進設施舉行了聯合剪綵儀式。該設施旨在直接服務於歐洲日益成長的生物製藥藥物開發和生產需求，將支援Selexis的細胞株開發(Cell Line Development, CLD)服務和KBI的委託開發和製造服務的一體化端對端流程，為鄰近地區和其他地區的產業客戶提供服務。

歐洲和世界各地對治療癌症、傳染病和自體免疫性疾病的創新生物製劑和有效生物相似藥的需求不斷增加，然而開發和生產此類藥物以及其他治療藥物的過程仍然複雜且耗時。KBI和Selexis透過在同一設施辦公，將提供值得信賴且具有成本效益的精簡解決方案，幫助客戶自信地推動其研究性療法。

KBI和Selexis的執行長Mark W. Womack表示：「上個月我們在日內瓦的設施投入營運，實現了KBI和Selexis發展過程中的重要里程碑。我們很高興今天能齊聚一堂，紀念這一偉大的成就。KBI和Selexis具有悠久的成功歷史。我們的合作已經在歐洲和全球加速了60多個藥物開發專案。Selexis世界知名的CLD服務與KBI卓越的過程開發創新以及臨床和商業生產經驗相結合，為客戶提供了具有成本效益的順帳且可靠的產品開發和生產。我們的目標一直是幫助客戶更快地將新穎有效的療法推向臨床和市場。該設施將有助於推動這一使命。」

這座約9.4萬平方英尺的設施將容納多座新實驗室，以支援Selexis獨特的細胞株技術工作流程。此外，該設施還配備了一系列分析測試實驗室和cGMP一次性生產設備組，以支援KBI的過程開發和cGMP生產及品質控制。此次設施擴張將提供300多個新職位，涵蓋開發、營運和品質保證等。剪綵儀式於7月5日舉行，出席來賓包括：

Luca Bolliger，瑞士生物技術協會副會長兼瑞士生物技術成功案例評審委員會主席

Mario Rodriguez，普朗萊烏特市長

Fabienne Fischer，國務委員、日內瓦政府成員、經濟和就業部(DEE)部長

Fischer委員表示：「我對KBI和Selexis在日內瓦業務的發展感到高興，這有助於日內瓦生命科學領域的發展，並能夠加強本地的生態系統，同時也彰顯出我們這個地區的發展潛力和吸引力。」

關於KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA是KBI Biopharma, Inc.的獨資子公司，是JSR Life Sciences旗下公司。KBI Biopharma是一家全球領先的委託開發和製造組織(CDMO)，為生命科學公司提供全面整合的加速藥物開發和生物製劑製造服務及專長。KBI與500多個客戶夥伴中的每一個緊密合作，支援個人化和加速藥物開發專案。以世界領先的分析能力和廣泛的科學與技術專長為基礎，KBI為哺乳動物、微生物和細胞治療專案提供強大的過程開發和臨床及商業化cGMP製造服務。KBI以高品質的生產而聞名，幫助客戶將候選藥物推向臨床和其他領域。KBI在歐洲和美國設有多個辦事處，為其全球客戶提供服務。www.kbibiopharma.com

關於Selexis SA

Selexis SA是JSR Life Sciences旗下公司，是細胞系開發領域的全球領導者，提供市場最佳的模組化技術和高度專業化的解決方案，使生命科學產業能夠快速發現、開發和商品化創新藥物和疫苗。我們的全球客戶夥伴已經採用Selexis技術來推動超過160種藥品的臨床前和臨床開發和10種商業化產品的製造。作為全方位藥物開發過程的一部分，公司的技術可縮短開發時間、降低製造風險。欲瞭解更多資訊，請造訪www.selexis.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。