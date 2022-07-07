KBI Biopharma和Selexis在瑞士日内瓦举行先进设施扩建的联合剪彩仪式

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--JSR Life Sciences旗下公司KBI Biopharma SA (KBI)和Selexis SA昨天在瑞士日内瓦新落成的先进设施举行了联合剪彩仪式。该设施旨在直接服务于欧洲日益增长的生物制药药物开发和生产需求，将支持Selexis的细胞系开发(CLD)服务和KBI的合同开发和制造服务的一体化端到端流程，为邻近地区和其他地区的行业客户提供服务。

欧洲和世界各地对治疗癌症、传染病和自身免疫性疾病的创新生物制剂和有效生物仿制药的需求不断增加，然而开发和生产此类药物以及其他治疗药物的过程仍然复杂且耗时。KBI和Selexis通过在同一设施办公，将提供值得信赖且具有成本效益的精简解决方案，帮助客户自信地推进其研究性疗法。

KBI和Selexis的首席执行官Mark W. Womack表示：“上个月我们在日内瓦的设施投入运营，实现了KBI和Selexis发展过程中的重要里程碑。我们很高兴今天能齐聚一堂，纪念这一伟大的成就。KBI和Selexis有着悠久的成功历史。我们的合作已经在欧洲和全球加速了60多个药物开发项目。Selexis世界知名的CLD服务与KBI卓越的工艺开发创新以及临床和商业生产经验相结合，为客户提供了具有成本效益的无缝且可靠的产品开发和生产。我们的目标一直是帮助客户更快地将新颖有效的疗法推向临床和市场。该设施将有助于推进这一使命。”

这座约9.4万平方英尺的设施将容纳多座新实验室，以支持Selexis独特的细胞系技术工作流程。此外，该设施还配备了一系列分析测试实验室和cGMP一次性生产设备组，以支持KBI的工艺开发和cGMP生产及质量控制。此次设施扩张将提供300多个新岗位，涵盖开发、运营和质量保证等。剪彩仪式于7月5日举行，出席嘉宾包括：

Luca Bolliger，瑞士生物技术协会副会长兼瑞士生物技术成功案例评委会主席

Mario Rodriguez，普朗莱乌特市长

Fabienne Fischer，国务委员、日内瓦政府成员、经济和就业部(DEE)部长

Fischer委员表示：“我对KBI和Selexis在日内瓦业务的发展感到高兴，这有助于日内瓦生命科学领域的发展，并能够加强本地的生态系统，同时也彰显出我们这个地区的发展潜力和吸引力。”

关于KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA是KBI Biopharma, Inc.的全资子公司，是JSR Life Sciences旗下公司。KBI Biopharma是一家全球领先的合同开发和制造组织(CDMO)，为生命科学公司提供全面整合的加速药物开发和生物制剂制造服务及专长。KBI与500多个客户伙伴中的每一个紧密合作，支持个性化和加速药物开发项目。基于世界领先的分析能力和广泛的科学与技术专长，KBI为哺乳动物、微生物和细胞治疗项目提供强大的工艺开发和临床及商业化cGMP制造服务。KBI以高质量的生产而闻名，帮助客户将候选药物推向临床和其他领域。KBI在欧洲和美国设有多个办事处，为其全球客户提供服务。www.kbibiopharma.com

关于Selexis SA

Selexis SA是JSR Life Sciences旗下公司，是细胞系开发领域的全球领导者，提供同类最佳的模块化技术和高度专业化的解决方案，使生命科学行业能够快速发现、开发和商品化创新药物和疫苗。我们的全球客户伙伴已经采用Selexis技术来推动超过160种药品的临床前和临床开发和10种商业化产品的制造。作为全方位药物开发过程的一部分，公司的技术可缩短开发时间、降低制造风险。欲了解更多信息，请访问www.selexis.com

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