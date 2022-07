KBI Biopharma e Selexis realizam cerimônia de inauguração conjunta da instalação expandida de última geração em Genebra, Suíça

KBI Biopharma and Selexis ribbon cutting at their new state-of-the-art facility in Geneva, Switzerland, Tuesday, July 5, 2022 (from left to right: Mark Lutgen, KBI Biopharma, VP of Global Engineering; Mario Rodriguez, Mayor, Plan-les-Ouates; Fabienne Fischer, State Councilor and Head of the Department of the Economy and Employment; Mark W. Womack, KBI Biopharma and Selexis, Chief Executive Officer; Tim Lowery, President, JSR Life Sciences) (Photo: Business Wire)

KBI Biopharma and Selexis ribbon cutting at their new state-of-the-art facility in Geneva, Switzerland, Tuesday, July 5, 2022 (from left to right: Mark Lutgen, KBI Biopharma, VP of Global Engineering; Mario Rodriguez, Mayor, Plan-les-Ouates; Fabienne Fischer, State Councilor and Head of the Department of the Economy and Employment; Mark W. Womack, KBI Biopharma and Selexis, Chief Executive Officer; Tim Lowery, President, JSR Life Sciences) (Photo: Business Wire)

GENEBRA--(BUSINESS WIRE)--A KBI Biopharma SA (KBI) e a Selexis SA, empresas JSR Life Sciences, realizaram uma cerimônia de inauguração conjunta ontem em sua nova instalação de ponta em Genebra, Suíça. Projetada para atender diretamente à demanda por desenvolvimento e fabricação de medicamentos biofarmacêuticos na Europa, a unidade suportará um processo integrado e de ponta a ponta de serviços de desenvolvimento de linha de células (cell line development, CLD) da Selexis e serviços de contrato de desenvolvimento e manufatura da KBI para clientes do setor em toda a região imediata e além.

À medida que a demanda por produtos biológicos inovadores e biossimilares eficazes para tratar câncer, doenças infecciosas e autoimunes continua a aumentar na Europa e no mundo, desenvolver e fabricar essas e outras terapias continua sendo uma tarefa complexa e que demanda tempo. Ao compartilhar uma instalação, a KBI e a Selexis entregarão soluções confiáveis, simplificadas e econômicas para ajudar clientes a avançar com segurança suas terapias investigacionais.

“A inauguração da nossa instalação em Genebra no mês passado foi um importante marco para a KBI e a Selexis, e estamos felizes em nos reunir hoje e comemorar essa grande conquista”, disse Mark W. Womack, diretor executivo da KBI e Selexis. “A KBI e a Selexis têm uma longa história de sucesso juntas. Nossa colaboração já acelerou mais de 60 programas de desenvolvimento de drogas na Europa e no mundo. Integrar os serviços de CLD mundialmente reconhecidos da Selexis com a inovação e excelência de desenvolvimento de processos da KBI, além da experiência de fabricação clínica e comercial, fornece aos nossos clientes desenvolvimento e fabricação contínuos, econômicos e confiáveis para seus produtos. Nosso foco sempre foi poder ajudar os clientes a trazer terapias novas e eficazes para a clínica e o mercado mais rapidamente. Esta instalação ajudará a promover tal missão.”

A instalação, com aproximadamente 94.000 pés quadrados, abrigará novos laboratórios para suportar os fluxos de trabalho de linha de células técnicas exclusivas e o desenvolvimento de processos da KBI e fabricação e controle de qualidade de cGMP com um conjunto de laboratórios de testes analíticos e trens de fabricação de cGMP de uso único. A expansão criará mais de 300 vagas nos setores de desenvolvimento, operações e controle de qualidade. O corte da fita, realizado em 5 de julho, contou com a presença de:

Luca Bolliger, vice-presidente da Swiss Biotech Association e presidente do Swiss Biotech Success Jury

Mario Rodriguez, prefeito de Plan-les-Ouates

Fabienne Fischer, conselheira do Estado-Membro do governo de Genebra, chefe do departamento de economia e trabalho (DEE)

“Estou encantada com o desenvolvimento das atividades da KBI e da Selexis em Genebra, que contribui para o desenvolvimento do setor de ciências da vida em Genebra e reforça nossos ecossistema local”, afirmou Fischer. “Ele também demonstra o potencial e atratividade da nossa região.”

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma SA é uma subsidiária integral da KBI Biopharma, Inc. e uma empresa JSR Life Sciences. A KBI Biopharma é uma importante organização de desenvolvimento e fabricação por contratos (contract development and manufacturing organization, CDMO) global que oferece serviços de desenvolvimento de medicamentos e fabricação de produtos biológicos totalmente integrados e acelerados e experiência para empresas de ciências da vida. Com cada um dos seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar rapidamente programas de desenvolvimento de medicamentos. Construída sobre uma base de recursos analíticos e extensa experiência científica e técnica de classe mundial, a KBI oferece desenvolvimento de processos robustos e serviços de fabricação de cGMP clínicos e comerciais para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida por sua fabricação de qualidade, a KBI ajuda clientes a acelerar candidatos a medicamentos para a clínica e além. A KBI atende a seus clientes globais com diversas localidades na Europa e Estados Unidos. www.kbibiopharma.com

Sobre a Selexis SA

A Selexis SA, uma empresa JSR Life Sciences, é líder global no desenvolvimento de linha celular com a melhor tecnologia modular da classe e soluções altamente especializadas que permitem que a indústria de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Nossos clientes parceiros globais já utilizaram as tecnologias Selexis para desenvolver mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimento pré-clínico e clínico e na fabricação de dez produtos comerciais. Como parte de um processo abrangente de desenvolvimento de medicamentos, as tecnologias da Empresa encurtam os prazos de desenvolvimento e reduzem os riscos de fabricação. Saiba mais em www.selexis.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.