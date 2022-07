KBI Biopharma et Selexis procèdent à l'inauguration conjointe d'une installation de pointe étendue à Genève, en Suisse.

KBI Biopharma and Selexis ribbon cutting at their new state-of-the-art facility in Geneva, Switzerland, Tuesday, July 5, 2022 (from left to right: Mark Lutgen, KBI Biopharma, VP of Global Engineering; Mario Rodriguez, Mayor, Plan-les-Ouates; Fabienne Fischer, State Councilor and Head of the Department of the Economy and Employment; Mark W. Womack, KBI Biopharma and Selexis, Chief Executive Officer; Tim Lowery, President, JSR Life Sciences) (Photo: Business Wire)

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma SA (KBI) et Selexis SA, deux sociétés JSR Life Sciences, ont organisé hier une cérémonie d’inauguration conjointe dans leur nouvelle installation ultramoderne à Genève, en Suisse. Conçue pour répondre directement à la demande croissante en développement et fabrication de médicaments biopharmaceutiques en Europe, l'installation soutiendra un processus intégré de bout en bout des services de développement de lignées cellulaires (DLC) de Selexis et des services de développement et de fabrication sous contrat de KBI pour les clients de l'industrie dans la région immédiate et au-delà.

Alors que la demande en produits biologiques innovants et en biosimilaires efficaces pour traiter le cancer, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes continue d'augmenter en Europe et dans le monde, le développement et la fabrication de ces produits et d'autres thérapeutiques restent complexes et prennent du temps. En s'installant dans les mêmes locaux, KBI et Selexis offriront des solutions fiables, rationalisées et rentables qui permettront aux clients de développer en toute confiance leurs thérapies expérimentales.

«∘L'ouverture de notre installation à Genève le mois dernier a été une étape importante pour KBI et Selexis, et nous sommes ravis de nous réunir aujourd'hui pour commémorer cette grande réussite∘», a déclaré Mark W. Womack, PDG de KBI et Selexis. «∘KBI et Selexis ont une longue tradition de réussites communes. Notre collaboration a accéléré plus de 60 programmes de développement de médicaments en Europe et dans le monde. L'intégration des services CLD de renommée mondiale de Selexis à l'innovation et à l'excellence du développement des procédés de KBI, ainsi qu'à son expérience de fabrication clinique et commerciale, permet à nos clients de développer et de fabriquer leurs produits de manière transparente, rentable et fiable. Notre objectif a toujours été d'aider nos clients à introduire plus rapidement des thérapies nouvelles et efficaces dans les cliniques et sur le marché. Cette installation contribuera à dynamiser cette mission∘».

Couvrant ~8 730 mètres carrés, cette installation abritera de nouveaux laboratoires qui soutiendront les flux de travail techniques uniques de Selexis en matière de lignées cellulaires et le développement des procédés ainsi que la fabrication et le contrôle de la qualité cGMP de KBI grâce à une suite de laboratoires de tests analytiques et de trains de fabrication cGMP à usage unique. L'expansion va générer plus de 300 postes dans le développement, les opérations et l'assurance qualité. La cérémonie d’inauguration, qui a eu lieu le 5 juillet, a rassemblé les personnalités suivantes :

Luca Bolliger, vice-président de la Swiss Biotech Association et président du jury des Swiss Biotech Success Stories.

Mario Rodriguez, maire de Plan-les-Ouates

Fabienne Fischer, conseillère d'Etat - membre du gouvernement genevois, chef du département de l'économie et de l'emploi (DEE)

«∘Je suis ravie du développement des activités de KBI et de Selexis à Genève, qui contribue au développement du secteur des sciences de la vie à Genève et renforce notre écosystème local∘», a déclaré Mme la conseillère Fischer. «∘Il démontre également le potentiel et l'attractivité de notre région∘».

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA est une filiale en propriété exclusive de KBI Biopharma, Inc. et une société JSR Life Sciences. KBI Biopharma est un organisme mondial de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) de premier plan qui met à la disposition des sociétés des sciences de la vie ses compétences et ses services accélérés et pleinement intégrés, axés sur le développement de médicaments et la fabrication de produits biologiques. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses plus de 500 clients partenaires afin de personnaliser et de faciliter les programmes de développement de médicaments. En s’appuyant sur des capacités analytiques de classe mondiale, ajoutées à des compétences scientifiques et techniques approfondies, KBI assure des services efficaces aussi bien en matière de développement des processus, que de fabrication clinique et commerciale, régie par les BPF actuelles, et ce, dans le cadre des programmes relatifs aux mammifères, aux microbes et aux thérapies cellulaires. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI permet à ses partenaires de proposer des médicaments candidats en clinique et au-delà. KBI dessert ses clients mondiaux grâce à ses nombreux sites en Europe et aux États-Unis. www.kbibiopharma.com

À propos de Selexis SA

Selexis SA, société de JSR Life Sciences, est le leader mondial du développement de lignées cellulaires, grâce à des technologies modulaires de premier ordre ainsi qu’à des solutions hautement spécialisées, qui permettent au secteur des sciences de la vie de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et vaccins innovants. Nos clients partenaires mondiaux ont utilisé les technologies de Selexis pour promouvoir plus de 160 médicaments candidats en développement préclinique et clinique et pour fabriquer dix produits commerciaux. Dans le cadre d’un processus global de développement de médicaments, les technologies de la société réduisent les délais de développement et les risques de fabrication. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse www.selexis.com

