Loop Energy signe un accord d’approvisionnement avec Tevva Motors, avec des engagements supérieurs à 12 millions USD jusqu’en 2023

VANCOUVER, Colombie Britannique, et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Loop EnergyTM (TSX : LPEN) a signé un accord d’approvisionnement pluriannuel pour des piles à combustible avec Tevva Motors Ltd (Tevva), qui inclut des engagements de livraison supérieurs à 12 millions USD jusqu’en 2023. Suite à cet accord, qui s'étend jusqu’en 2024, Tevva devient le premier client à passer à la phase de pleine production du cycle d'adoption par les clients de Loop Energy. Les détails pour rejoindre la conférence téléphonique du 5 juillet destinée aux analystes se trouvent à la fin du communiqué de presse.

Tevva intégrera les systèmes de piles à combustible de Loop Energy dans son processus de fabrication alors que la société dimensionne la production de ses camions électriques à hydrogène afin de satisfaire la demande en 2023. La relation entre les deux sociétés continue de se renforcer après que la technologie eFlowTM de Loop Energy ait remporté le processus d'appel d'offres en 2021, qui a amené Tevva à passer les premières commandes.

Sur la base des commandes de Tevva pour 2022, l’augmentation importante du volume de commandes en 2023 renforce la confiance de Loop Energy quant à sa capacité à satisfaire et dépasser ses précédentes estimations de commandes. La croissance du volume de commandes montre la volonté du secteur de la mobilité commerciale à adopter la technologie des piles à combustible à hydrogène comme solution zéro émission.

« Le marché des véhicules commerciaux zéro émission continue de se développer rapidement, et cet accord d’approvisionnement avec Tevva met Loop Energy sur la voie non seulement du leadership technologique, mais aussi du leadership sur le marché des piles à combustible », a déclaré Ben Nyland, président et chef de la direction de Loop Energy. « Il s’agit de l’un des plus importants accords d’approvisionnement de produits de piles à combustible de ces dernières années. Le contrat avec Tevva illustre le regain d'intérêt que nous observons en Europe pour les véhicules électriques à hydrogène et les piles à combustible qui les alimentent. Tevva s'impose rapidement comme un chef de file sur le marché des véhicules commerciaux zéro émission en Europe, et nous nous réjouissons à l’idée de lui fournir les systèmes de piles à combustible dont elle a besoin pour réussir. »

« Le développement de notre plateforme de camions électriques à hydrogène est extrêmement encourageant, et nous observons une demande croissante pour notre gamme de produits », a expliqué Asher Bennett, fondateur et PDG de Tevva. « Loop Energy continue de démontrer qu’elle peut atteindre nos objectifs de production et fournir une solution de piles à combustible qui offrira les coûts les plus bas et une meilleure performance pour nos clients. Par conséquent, nous nous rapprochons de notre objectif d'entreprise de réduire de 10 millions de tonnes les émissions de CO2 du secteur mondial des transports d’ici 2030. »

Tevva a dévoilé son premier camion électrique à hydrogène aux côtés de Loop Energy au salon Road Transport Expo à Warwickshire, au Royaume-Uni, le jeudi 30 juin. Il est prévu que le premier camion sera sur la route en 2022. Une fois déployés, les camions devraient rapidement ajouter des kilomètres aux 500 000 déjà parcourus en utilisation routière avec les piles à combustible de Loop Energy.

Loop Energy animera une conférence téléphonique pour les analystes le mardi 5 juillet à 7h00 heure du Pacifique (10h00 heure de l’Est) pour parler de l’accord d’approvisionnement. Pour y participer, veuillez composer le 1-877-704-4453 (numéro gratuit) ou le 1-201-389-0920 (international). Une rediffusion de la conférence sera disponible pendant 2 semaines après celle-ci en composant le 1-844-512-2921 (numéro gratuit) ou le 1-412-317-6671 (international) et en entrant le code pour la relecture : 13731384.

À propos de Tevva Motors Ltd.

Tevva est un pionnier britannique des camions électriques et à hydrogène. Tevva conçoit et fabrique des camions de moyen tonnage zéro émission en combinant de manière révolutionnaire une batterie électrique et une technologie de prolongation de l'autonomie des piles à combustible à hydrogène. Les camions Tevva sont construits pour revitaliser le fret et la logistique en milieu urbain – optimisant le rayon d'action, le coût, l'expérience des conducteurs et l’impact écologique. Les camions Tevva sillonnent déjà les routes et ont parcouru des centaines de milliers de miles entre les mains de clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.tevva.com.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les autobus urbains et les camions de poids moyen et lourd. Les produits de Loop intègrent la technologie exclusive de la société, eFlow™, dans les plaques bipolaires des assemblages de piles à combustible. eFlow™ est conçue pour permettre aux clients commerciaux d’optimiser les performances et de minimiser les coûts. Loop collabore avec des équipementiers et d’importants fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour permettre la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour de plus amples informations sur la manière dont Loop favorise un avenir zéro émission, visitez www.loopenergy.com.

À propos du cycle d'adoption par les clients de Loop Energy

Le cycle d'adoption par les clients garantit que Loop Energy accompagne ses clients et partenaires qui se sont engagés à augmenter la production d’applications de propulsion et de véhicules électriques à hydrogène. L’approche axée sur les clients de Loop Energy comprend trois phases qui accompagnent les clients dans la commercialisation de leurs produits et génère une demande à court et à long terme pour les piles à combustible de Loop Energy. Les trois phases sont :

Phase pilote : Axée sur le prototypage et l’intégration pour le design, les tests et la certification à un stade précoce.

Phase d'expansion : Donne la priorité à l’augmentation de la production et au déploiement d’un nombre limité d’applications pour une utilisation opérationnelle.

Phase de pleine production : Implique le déploiement commercial d’offres de produits hydrogène-électrique pour les exploitants de flottes et les utilisateurs finaux.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes et projections actuelles de la direction par rapport aux événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la Société vis-à-vis des résultats, performances, réalisations, perspectives ou opportunités futurs, ou des marchés sur lesquels nous sommes présents constituent des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les engagements de livraison, la progression de Tevva vers la phase de pleine production du cycle d'adoption par les clients de Loop Energy, l’intégration des systèmes de piles à combustible de Loop Energy dans le processus de fabrication de Tevva, le déploiement de camions en 2022 et les attentes concernant les plans de performance et de croissance de Tevva.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses (y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant le rendement actuel et futur de nos produits et de ceux de Tevva, et la croissance de la demande pour ces produits) et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société et sont susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats et événements réels et ceux qui sont exposés ou sous-entendus dans lesdites informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, notre capacité et la capacité de Tevva à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance respectifs, la réalisation de l’électrification des transports, l’élimination du carburant diesel et le soutien continu des gouvernements à ces développements, la croissance prévue de la demande de piles à combustible pour le marché du transport commercial et les facteurs évoqués dans la rubrique “Risk Factors” (Facteurs de risque) de la notice annuelle de la Société en date du 23 mars 2022. Loop décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.