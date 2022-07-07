馬丁尼達成永續性里程碑

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在實施了數十年的先驅性永續作業方式之後，家族企業百加得旗下全球排名第一的義大利氣泡酒和苦艾酒品牌馬丁尼(MARTINI)達成永續性里程碑——馬丁尼整個產品組合的酒莊如今已100%獲得永續性認證。

馬丁尼苦艾酒和氣泡酒生產過程中所使用的每一滴葡萄汁，包括馬丁尼Fiero和新馬丁尼無酒精餐前酒(MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo)系列產品，如今都源自經Equalitas標準認證的酒莊。該標準是義大利葡萄酒釀造產業領域極為全面的永續性標準。

百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒所使用的甘蔗，以及龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)所使用的10種植物性成分已經是100%永續採購。這一消息使得百加得向其2025年目標又邁出了重要的一步，即關鍵原材料100%採購自永續認證供應商。

明年將是馬丁尼創建160週年，長久以來馬丁尼一直是環保領域的先驅。1987年，馬丁尼觀察站(MARTINI Observatory)在義大利北部建立，是致力於推廣永續種植方法的中心。該方法首先應用於其葡萄酒，最近亦用於諸多釀造其標誌性苦艾酒以及無酒精餐前酒的植物原料。

馬丁尼調酒大師Beppe Musso表示：「公司花了多年的時間以及大量的精力才達成這一里程碑。數代以來，我們一直關心供應商及其社區的環境。Equalitas的這一認證肯定了這類關係以及先驅性永續作業方式的價值。」

Equalitas總監Stefano Stefanucci表示：「馬丁尼是義大利葡萄酒產業首次達到如此業務規模的品牌。Equalitas認證是十分嚴謹的流程，並非一蹴而就，因此馬丁尼的所有酒莊獲得這一認證是非常了不起的事。」

Equalitas僅與深諳葡萄酒領域的第三方稽查專家合作，而且認證流程可謂是面面俱到。Equalitas認證涉及三個永續性核心內容，分別是環保、道德和經濟，同時還考慮了各項因素，從酒莊的碳足跡和水消耗量，一直到針對種植者的公平商業條款以及包括培訓和福利在內的良好社會實務。

馬丁尼全球副總裁Victoria Morris補充道：「每一滴馬丁尼的品質和口感都反映了我們在採購每一種原料時所投入的精力。這一點對於我們經典的苦艾酒和氣泡酒，以及令人驚豔的新近創新產品馬丁尼無酒精餐前酒系列來說亦是如此。我們將以別具一格的形式來慶祝這一標誌性品牌創建160週年，並為此做好了準備。」

如欲詳細瞭解百加得永續性承諾及其成為全球極具環保責任烈酒公司的願景，請造訪www.bacardilimited.com/good-spirited。

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關於馬丁尼

作為全球殿堂級品牌之一，馬丁尼(MARTINI®)是義大利釀酒業首屈一指的品牌，供應超高品質的芳香氣泡酒。屢獲殊榮、充滿活力的馬丁尼系列產品擁有苦中帶甜的口感，由來自全球優質產地的40多種植物秘製而成。馬丁尼最初於1863年在義大利杜林面世，如今的產品組合包括：MARTINI Fiero、MARTINI Riserva Speciale Rubino、Ambrato & Bitter、MARTINI Bianco、Rosato、Rosso & Extra Dry、MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale、MARTINI Asti、Prosecco & Rosé Extra Dry。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.martini.com。

MARTINI與圓球和橫條標誌屬於商標。馬丁尼是百加得有限公司資產組合的一部分，總部位於百慕達漢彌頓。百加得有限公司指的是百加得集團公司，包括百加得國際有限公司。

關於百加得

百加得有限公司是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得有限公司品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司於160年前在古巴聖地牙哥成立，目前擁有8,000多名員工，生產設施遍佈10個國家，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注該公司。

關於Equalitas

Equalitas是由Federdoc推動、源自義大利的永續性倡議。Federdoc全名為義大利葡萄酒產區保護聯盟聯合會。2015年，Federdoc啟動了涉及義大利葡萄酒價值鏈的多項倡議，包括在葡萄酒產業的公司中推廣一項主要的可認證永續性標準。Equalitas（公司）是所謂的「標準持有者」，而且已經發佈了SOPD Equalitas標準，這是一系列優良實務要求和永續性指標。透過第三方認證主體的稽查，酒莊可進行SOPD Equalitas認證。敬請造訪www.equalitas.it。

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