马天尼实现可持续发展里程碑

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在实施了数十年的先驱性可持续实践之后，家族企业百加得旗下全球排名第一的意大利气泡酒和苦艾酒品牌马天尼(MARTINI)实现了可持续性里程碑——马天尼整个产品组合的酒庄如今已100%获得可持续性认证。

马天尼苦艾酒和气泡酒生产过程中所使用的每一滴葡萄汁，包括马天尼Fiero和新马天尼无酒精餐前酒(MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo)系列产品，如今都采购源自经Equalitas标准认证的酒庄。该标准是意大利葡萄酒酿造产业领域极为全面的可持续性标准。

百加得(BACARDÍ®)朗姆酒所使用的甘蔗，以及孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)所使用的10种植物提取物均实现了可持续采购。这一消息使得百加得向其2025目标又迈出了重要的一步，即所有关键原材料均采购自可持续认证供应商。

马天尼明年将迎来成立160周年纪念日，公司一直是环保领域的先驱。1987年，马天尼观察站(MARTINI Observatory)在意大利北部建立，是一家致力于推广可持续种植方法的中心。该方法首先应用于其葡萄酒，最近被用于诸多酿造其标志性苦艾酒以及无酒精餐前酒的植物原料。

马天尼调酒大师Beppe Musso表示：“实现这一里程碑耗费了公司多年的时间以及大量的精力。数代人以来，我们一直注重保护我们供应商及其社区的环境。Equalitas的这一认证首肯了这些关系以及先驱性可持续实践的价值。”

Equalitas总监Stefano Stefanucci表示：“马天尼是意大利葡萄酒行业首次实现如此业务规模的品牌。Equalitas认证是一个十分严谨的流程，并非一蹴而就，因此马天尼的所有酒庄获得这一认证是一件了不起的事情。”

Equalitas仅与深谙葡萄酒行业的第三方审计专家开展合作，而且认证流程可谓是面面俱到。Equalitas认证涉及三个可持续性核心内容，分别是环保、道德和经济，同时还考虑了各项因素，从酒庄的碳印记和水耗，一直到针对种植者的公平商业条款以及包括培训和福利在内的良好社会实践。

马天尼全球副总裁Victoria Morris补充道：“每一滴马天尼的品质和口感都体现了我们在采购每一种原料时所投入的精力。这一点对于我们经典的苦艾酒和气泡酒，以及新近创新产品惊艳的马天尼无酒精餐前酒系列来说亦是如此。我们将以别具一格的形式来庆祝这一标志性的品牌创建160周年，并为此做好了准备。”

如需详细了解百加得可持续性承诺及其成为全球极具环保责任烈酒公司的愿景，请访问www.bacardilimited.com/good-spirited。

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关于马天尼

作为全球殿堂级品牌之一，马天尼(MARTINI®)是意大利酿酒行业首屈一指的品牌，也是超高品质芳香气泡酒的制造商。屡获殊荣、充满活力的马天尼系列产品拥有苦中带甜的口感，由来自全球优质产地的40多种植物秘制而成。马天尼最初于1863年在意大利都灵面世，其如今的产品组合包括：MARTINI Fiero、MARTINI Riserva Speciale Rubino、Ambrato & Bitter、MARTINI Bianco、Rosato、Rosso & Extra Dry、MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale、MARTINI Asti、Prosecco & Rosé Extra Dry。如需了解更多信息，请访问www.martini.com。

MARTINI与圆球和横条标识属于商标。马天尼是百加得有限公司资产组合的一部分，总部位于百慕大汉密尔顿。百加得有限公司指的是百加得集团公司，包括百加得国际有限公司。

关于百加得

百加得有限公司是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于160年前的古巴圣地亚哥，目前拥有8,000多名员工，生产设施遍布10个国家，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注该公司。

关于Equalitas

Equalitas是一项由Federdoc推动的源自意大利的可持续性倡议。Federdoc全称为意大利葡萄酒产区保护联盟联合会。2015年，Federdoc启动了涉及意大利葡萄酒价值链的多项倡议，包括在葡萄酒行业各大公司中推广一项主要的可认证可持续性标准。Equalitas（公司）是一家所谓的“标准持有者”，而且已经发布了SOPD Equalitas标准，这是一系列优秀实践要求和可持续性指标。借助由第三方认证主体实施的审计，酒庄可进行SOPD Equalitas认证。敬请访问www.equalitas.it。

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