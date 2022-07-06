Aurigene Discovery Technologies Limited宣佈與EQRx建立藥物發現、開發和商業化合作夥伴關係

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雙方的合作將結合Aurigene的小分子藥物發現平臺和EQRx的開創性商業模式，以加快腫瘤和免疫性發炎疾病領域候選藥物的開發，改善創新藥物的全球獲取途徑。

根據合作協定的條款，Aurigene和EQRx將在藥物發現、臨床前和臨床開發以及商業化方面進行合作。Aurigene將領導藥物發現和臨床前開發工作，EQRx則承擔臨床開發、生產、監管和商業化工作。雙方將共同承擔藥物發現和開發專案的資金，並共享任何最終候選藥物商業化所帶來的財務收入。

Aurigene執行長Murali Ramachandra博士表示：「我們與EQRx達成的這項協議進一步驗證了Aurigene在新型治療藥物的發現和臨床前開發方面的成熟專長，並推動Aurigene建立一個參與端到端價值鏈的全球腫瘤學特許經營機構。我們很高興與EQRx合作，為開發創新藥物並以更實惠的價格將其提供給病患貢獻力量。」

EQRx處方藥開發負責人Carlos Garcia-Echeverria博士表示：「我們很高興與Aurigene合作，以擴大未來的產品管線，並加速發現新一代療法。我們將共同聚焦於腫瘤學和免疫性發炎疾病的一些最具影響力的治療標靶。在我們自身使命的驅動下，我們相信這些未來的計畫有可能為病患開創重要療法，並為世界各地的醫療系統帶來有意義的撙節效益。」

關於 Aurigene

Aurigene Discovery Technologies Limited 是臨床階段生物科技公司，致力於開發治療癌症和發炎性疾病的創新療法。Aurigene是Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY)的全資子公司，總部位於班加羅爾和吉隆坡，在癌症和發炎性疾病方面累積了深厚的專長，多年來不斷投資於人力資源和基礎設施。在與製藥、生物科技和學術夥伴合作的二十年中，Aurigene對目前正處於臨床開發階段的16種小分子和胜肽候選藥物有所貢獻。Aurigene還向製藥和生物科技公司授權了幾種首創且一流的化合物用於全球臨床開發，同時自身也為一些計畫進行臨床概念驗證研究。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽Aurigene的網站：www.aurigene.com。

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