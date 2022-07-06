Aurigene Discovery Technologies Limited宣布与EQRx建立药物发现、开发和商业化合作伙伴关系

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--双方的合作将Aurigene的小分子药物发现平台和EQRx的开创性商业模式进行整合，从而加快肿瘤和免疫炎症疾病领域候选药物的开发，改善全球创新药物的获取途径。

根据合作协议的条款，Aurigene和EQRx将在药物发现、临床前和临床开发以及商业化方面进行合作。Aurigene将领导药物发现和临床前开发工作，EQRx则承担临床开发、生产、监管和商业化工作。双方将共同承担药物发现和开发项目的资金，并共享任何最终候选药物商业化所带来的财务收入。

Aurigene首席执行官Murali Ramachandra博士表示：“我们与EQRx达成的这项协议进一步验证了Aurigene在新型治疗药物的发现和临床前开发方面的成熟专长，并推动Aurigene建立一个参与端到端价值链的全球肿瘤学特许经营机构。我们很高兴与EQRx合作，为开发创新药物并以更实惠的价格将其提供给患者做出贡献。”

EQRx处方药开发负责人Carlos Garcia-Echeverria博士表示：“我们很高兴与Aurigene合作，以扩大我们未来的产品管线，并加速发现新一代疗法。我们将共同聚焦肿瘤学和免疫炎症疾病的一些最具影响力的治疗靶标。在我们自身使命的驱动下，我们相信这些未来的项目有可能为患者开创重要疗法，并为世界各地的医疗系统带来有意义的资源节省。”

关于 Aurigene

Aurigene Discovery Technologies Limited 是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发治疗癌症和炎症的创新疗法。Aurigene是Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY)的全资子公司，总部位于班加罗尔和吉隆坡，在癌症和炎症性疾病方面积累了深厚的专长，多年来不断投资于人力资源和基础设施。在与制药、生物技术和学术伙伴合作的二十年中，Aurigene为当前正处于临床开发阶段的16种小分子和多肽候选药物做出了贡献。Aurigene还向制药和生物技术公司授权了几种先进的化合物用于全球临床开发，同时自身也为一些项目承担临床概念验证研究。如需了解更多信息，请访问Aurigene的网站：www.aurigene.com。

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