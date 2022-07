SCF Partners en TD Williamson, de wereldleider op het gebied van onderhoud van pijpleidingen, kondigen investeringspartnerschap aan

TULSA, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--SCF Partners (‘SCF’) en TD Williamson, Inc. (‘TDW’) zijn verheugd een investeringspartnerschap aan te kondigen. SCF, een energie-investeringsonderneming, heeft geïnvesteerd in TDW, een wereldleider in producten en diensten voor interventie en isolatie, inspectie en pigging voor de verzamel-, transmissie- en distributiesectoren van de pijpleidingindustrie. TDW helpt bij het onderhouden van kritieke activa over de hele wereld en bedient klanten op 6 continenten in meer dan 100 landen.

TDW is in 1920 opgericht en is al meer dan 100 jaar toonaangevend op het gebied van onderhoud en integriteit van pijpleidingen. Het bedrijf heeft bijna 500 geregistreerde en aangevraagde patenten en verkende belangrijk technologieën zoals cleaning pigs, inspecties van callipers en aanboren en dichten van onder druk staande leidingen, die cruciaal zijn geweest om over de hele wereld kritieke pijpleidingactiva goed te onderhouden, veilig en operationeel te houden. Klanten in de pijpleidingindustrie rekenen nog steeds op TDW voor hulp bij hun meest complexe en technische uitdagingen.

“Deze samenwerking positioneert het marktleidende merk en de technologie van TDW op unieke wijze met de diepgaande financiële en strategische expertise van SCF, om een sterk, op groei gericht bedrijf voor de toekomst te creëren”, zegt Robert McGrew, president en CEO bij TDW. “Ik kijk ernaar uit om wat TDW nu uniek maakt te benutten en om nieuwe kansen te grijpen die de samenwerking met SCF met zich meebrengt.”

“SCF is vereerd om samen te werken met een legendarisch bedrijf als TDW”, zegt David Baldwin, partner bij SCF. “De familie Williamson heeft de afgelopen 100 jaar een uitzonderlijk bedrijf opgebouwd en SCF is verheugd om deel uit te maken van dit volgende hoofdstuk van TDW. We hebben altijd bewondering gehad voor de toewijding van het bedrijf aan zijn mensen, zijn klanten en de industrie. We kijken ernaar uit om met de familie en het management samen te werken om voort te bouwen op hun eerdere succes en het bedrijf te laten groeien in deze nieuwe energiecyclus.”

“Met de wereldwijde vraag naar energie en de veranderende eisen die de industrie waarin we actief zijn, aanzienlijke operationele en strategische uitdagingen met zich meebrengen, waarderen we de mogelijkheid om met SCF samen te werken om onze service en ondersteuning aan onze klanten verder te verbeteren en uit te breiden. We kijken ernaar uit om onze tweede eeuw van dienstverlening aan de energie-industrie in te gaan met SCF als onze partner en bijdrager”, zegt Dick Williamson, emeritus voorzitter.

“TDW staat bekend om hun producten en service van wereldklasse, hun focus op veiligheid en integriteit en hun innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat kritieke energieproducten veilig hun eindmarkten bereiken”, zegt Deviyani Misra-Godwin, vice-president bij SCF. “We kijken ernaar uit om TDW te ondersteunen bij het blijven onderhouden van verouderde activa, en om gebruik te maken van hun expertise en ervaring om de infrastructuur die in de toekomst nodig zal zijn voor een succesvolle energietransitie uit te bouwen en te onderhouden.”

Over T.D. Williamson

TD Williamson (‘TDW’) bedient de verzamel-, transmissie- en distributiesectoren van de pijpleidingindustrie met een wereldwijd portfolio van producten en diensten, waaronder geavanceerde isolatie, geïntegreerde pigging en oplossingen voor integriteitsbeoordeling. Met zowel onshore- als offshore-toepassingen biedt TDW uitgebreide activiteiten op het gebied van onderhoud van pijpleidingen en optimalisatie van activa. TDW bouwt langdurige relaties op met pijpleidingbeheerders die de gehele levensduur van een pijpleiding standhouden. Ga voor meer informatie naar www.tdwilliamson.com.

Over SCF Partners

SCF is in 1989 opgericht en biedt vermogenskapitaal en strategische groeihulp om toonaangevende energieservice-, apparatuur- en technologiebedrijven die over de hele wereld actief zijn op te bouwen en te laten groeien. SCF heeft in meer dan 70 platformbedrijven geïnvesteerd en meer dan 400 aanvullende overnames gedaan om 18 beursgenoteerde energieservice- en apparatuurbedrijven te ontwikkelen gedurende zijn geschiedenis. Het hoofdkantoor van de firma is gevestigd in Houston, Texas, en heeft kantoren in Calgary, Singapore, Aberdeen en Australië. Ga voor meer informatie naar www.scfpartners.com.

Adviseurs

Raymond James & Associates, Inc. was exclusief financieel adviseur van TDW. Vinson & Elkins LLP was exclusief juridisch adviseur van SCF. Crowe & Dunlevy, Baker Botts LLP en Allen & Overy LLP waren exclusieve juridische adviseurs van TDW.

