Eaton bundelt krachten met door de EU ondersteund Flow-consortium voor ontwikkeling en demonstratie van geïntegreerde oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

PRAAG & ROZTOKY, Tsjechië--(BUSINESS WIRE)--Eaton, een bedrijf voor intelligent energiebeheer, kondigde vandaag zijn betrokkenheid aan bij een pan-Europees onderzoeks- en innovatieproject om de geïntegreerde technologieën en bedrijfsmodellen te leveren die nodig zijn om de massale uitrol van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te ondersteunen.

Ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie, zal het project van € 9,87 miljoen ($ 10,41 miljoen) vier jaar beslaan tot maart 2026 en de volledige waardeketen voor het opladen van elektrische voertuigen bestrijken. Het FLOW-projectconsortium, dat 24 externe partners en zes toonaangevende universiteiten in heel Europa omvat, zal worden geleid door het Fundació Institut De Recerca En Energia De Catalunya.

De rol van Eaton in het consortium heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van oplaadtechnologieën voor elektrische voertuigen en de demonstratie van oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen. Dit zal plaatsvinden gebaseerd op ervaring die zorgt voor de bevordering van de Buildings as a Grid-benadering van het bedrijf ten aanzien van het verenigen van de stroombehoeften van gebouwen en elektrische voertuigen met on-site duurzame energieopwekking.

De onderzoeks- en innovatiefocus zal zich uitstrekken over Vehicle-to-Grid (V2G)- en Vehicle-to-Everything (V2X)-mogelijkheden die meer systeemflexibiliteit mogelijk maken; DC-DC-opladen (gelijkstroom naar gelijkstroom) dat zowel stroomkwaliteit als besturingsvoordelen oplevert; en verder werk aan het bedrijfseigen Buildings-as-a-Grid Energy Management System van Eaton dat prognoses, optimalisatie en andere essentiële diensten ondersteunt. Om de verschillende technologieën te combineren tot een complete oplossing, zullen verscheidene bedrijfsonderdelen van Eaton aan het project samenwerken, waaronder het pan-Europese Eaton Research Labs-team en het Eaton Center for Intelligent Power in Dublin, Ierland.

Stefan Costea, regionaal technologiemanager, Eaton Research Labs, verklaarde: "Naarmate elektrische voertuigen in heel Europa steeds populairder worden, is er dringend behoefte aan een uitgebreide reeks volledig geïntegreerde oplaadtechnologieën om de massale implementatie te ondersteunen en waardevolle nieuwe diensten mogelijk te maken. Als belangrijke partner in het FLOW-project zijn we verheugd om optimale oplossingen te ontwikkelen voor het opladen van elektrische voertuigen, V2G, V2X en energiebeheer. We zullen deze technologieën demonstreren in drie testlaboratoria: in het Eaton European Innovation Center in Praag, in University College Dublin en in het Fundació Institut De Recerca En Energia De Catalunya in Barcelona. Daarnaast zullen we met onze energiebeheersystemen grootschalige technologiedemonstraties in Rome en Kopenhagen ondersteunen.”

Voor de demonstraties in Praag en Barcelona zal Eaton nauw samenwerken met Heliox, een marktleider in snellaadoplossingen. University College Dublin en de nabijgelegen Maynooth University zullen samenwerken met Eaton in Ierland, terwijl de RWTH Aachen University in Duitsland, zal samenwerken met Eaton in Praag aan een technisch-economische analyse van gebruiksscenario's voor oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In Rome en Kopenhagen zal Eaton samenwerken aan de interoperabiliteit van energiebeheersystemen met bedrijven die bekend staan om hun transmissie en distributie: ENEL, Terna en Areti, naast partners van Ricerca Sul Sistema Energetico en de Technische Universiteit van Denemarken.

Tim Darkes, President, Corporate and Electrical, EMEA, Eaton, lichtte de context voor de betrokkenheid van Eaton bij het FLOW-consortium toe door te stellen: "Ons werk aan de integratie van oplaadinfrastructuur in gebouwen ondersteunt de snelle overgang naar elektrische voertuigen als onderdeel van de energietransitie en we zijn erg trots om zwaar te investeren in de mensen, technologieën en programma's om het wereldwijde streven naar een koolstofarme toekomst te versnellen.”

Jörgen von Bodenhausen, senior manager, Government Programs, Eaton, voegde hieraan toe: “We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze wereldwijde schaal en expertise te combineren met die van industriële en academische partners van wereldklasse, en zo onze eigen innovatie-inspanningen te vergroten. Van het integreren van energiebeheer tot DC-DC-laden, ons werk aan het FLOW-project zal helpen bij het pionieren van nieuwe oplossingen om de commercialisering en massale inzet van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versnellen en geheel nieuwe waardeproposities voor zowel bedrijven als klanten te creëren.”

