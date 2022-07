Eaton s’associe à FLOW, un consortium soutenu par l’UE, pour développer et démontrer des infrastructures intégrées de recharge pour véhicules électriques

PRAGUE & ROZTOKY, République tchèque--(BUSINESS WIRE)--Eaton, spécialiste de la gestion énergétique intelligente, a annoncé aujourd'hui sa participation au consortium FLOW, un projet paneuropéen de recherche et d'innovation visant à mettre au point les technologies intégrées et les modèles commerciaux nécessaires pour soutenir le déploiement généralisé des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

La valeur du projet, qui est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne, s’élève à 9,87 millions EUR (10,41 millions USD). Il s'étendra sur quatre ans jusqu'en mars 2026 et son champ d'application couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la recharge des véhicules électriques. Le consortium du projet FLOW, qui comprend 24 partenaires externes et six grandes universités européennes, sera dirigé par la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Le rôle d'Eaton au sein du consortium consistera à poursuivre le développement des technologies de recharge des véhicules électriques, ainsi qu'à démontrer des solutions de recharge des véhicules électriques sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'avancement de sa stratégie « Buildings as a Grid » (Le bâtiment réseau électrique) qui gère les besoins énergétiques des bâtiments et des véhicules électriques en fonction de l'énergie renouvelable produite sur site.

Cet effort de recherche et d'innovation s'étendra aux technologies vehicle-to-grid (V2G) et vehicle-to-everything (V2X) qui améliorent la flexibilité du système, et au système de charge DC-DC (courant continu vers courant continu) qui offre des avantages à la fois en termes de qualité et de contrôle de l'alimentation. Il impliquera également la poursuite des travaux sur le système exclusif de gestion de l’énergie «Buildings as a Grid» d'Eaton qui gère la prévision, l'optimisation et d'autres services essentiels. Pour combiner ces différentes technologies en une solution complète, plusieurs divisions d'Eaton collaboreront au projet, notamment son laboratoire de recherche paneuropéen (Eaton Research Labs) et son Centre pour l'énergie intelligente basés à Dublin (Irlande).

Stefan Costea, directeur régional de la technologie, Eaton Research Labs, a déclaré: « À l’heure où les véhicules électriques gagnent en popularité dans toute l'Europe, une gamme complète de technologies de recharge entièrement intégrées est nécessaire de toute urgence pour soutenir leur déploiement généralisé et offrir de nouveaux services à valeur ajoutée. En tant que partenaire clé du projet FLOW, Eaton est ravi de développer des solutions optimales pour la recharge des véhicules électriques, les technologies V2G et V2X et la gestion de l'énergie. Nous ferons la démonstration de ces technologies dans trois laboratoires de test: le Centre d'innovation européen d’Eaton à Prague, le University College de Dublin et la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya à Barcelone. En outre, nous réaliserons des démonstrations technologiques à grande échelle de nos systèmes de gestion de l'énergie à Rome et à Copenhague.»

Dans le cadre des démonstrations à Prague et à Barcelone, Eaton collaborera étroitement avec Heliox, un leader des solutions de recharge rapide. En Irlande, le University College de Dublin et l'université voisine de Maynooth travailleront avec Eaton. À Prague, l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) et Eaton s'associeront pour réaliser une analyse technico-économique des cas d'utilisation des infrastructures de recharge des véhicules électriques. À Rome et à Copenhague, pour faire avancer l'interopérabilité du système de gestion de l'énergie, Eaton collaborera avec les entreprises de transmission et de distribution renommées ENEL, Terna et Areti, en plus de ses partenaires de la Ricerca sul Sistema energetico et de l'Université technique du Danemark.

Tim Darkes, Président Corporate and Electrical pour la région EMEA d’Eaton, a décrit le contexte de l'implication d'Eaton dans le consortium FLOW : « Nos travaux sur l'intégration des infrastructures de recharge dans les bâtiments favorisent l’adoption rapide des véhicules électriques dans le cadre de la transition énergétique et nous sommes très fiers d'investir massivement dans les personnes, les technologies et les programmes pour accélérer la dynamique mondiale vers un avenir à faible émission carbone. »

Jörgen von Bodenhausen, directeur des programmes gouvernementaux chez Eaton, a ajouté de son côté : « Nous sommes en permanence à la recherche d’opportunités permettant de combiner notre expertise internationale avec celles de partenaires industriels et universitaires de classe mondiale, afin de démultiplier nos efforts d'innovation. De la gestion intégrée de l'énergie à la recharge DC-DC, notre participation au projet FLOW favorisera le lancement de nouvelles solutions qui accéléreront la commercialisation et le déploiement généralisé des infrastructures de recharge des véhicules électriques, et créeront de toutes nouvelles propositions de valeur pour les entreprises et les clients. »

