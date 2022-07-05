Elliptic Labs 与小米合作，面向中国市场推出小米12S Ultra 和12 Pro 智能手机

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)，宣布与全球第三大智能手机OEM小米合作，在其旗舰款智能手机小米12S Ultra 和12 Pro 上推出AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®。这两款手机将面向中国市场发售。小米12S Ultra 和12 Pro 分别由Elliptic Labs的合作伙伴高通公司的骁龙8 Gen 1 芯片组和联发科的天玑9000＋芯片组提供驱动。此前Elliptic Labs已公布与小米合作的合同细节。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示:“小米持续对我们的 AI Virtual Proximity Sensor™在其一流的智能手机系列中的使用，以及我们两家公司共同的成功，证明了 AI Virtual Smart Sensor Platform™是打造智能手机接近感应功能的可靠解决方案。 AI Virtual Smart Sensor Platform是一个100%纯软件的解决方案，它能使设备更智能、更环保、更便捷，从而打造出最优秀并最具创新性的智能手机设计。”

AI Virtual Proximity Sensor（AI 虚拟接近传感器）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。